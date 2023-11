Venezuela niega acceso de avión con 60 connacionales expulsados de Chile

El ministerio del Interior de Chile informó que uno de los aviones que trasladaría 60 ciudadanos venezolanos expulsados del país trasandino no pudo despegar debido a que Venezuela no autorizó el aterrizaje en su territorio y desde el Gobierno anunciaron “gestiones del más alto nivel diplomático” para resolver el problema, que se debería a causas más burocráticas que políticas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó en horas de la tarde que el Gobierno ha “hecho amplios y diversos esfuerzos” para que el proceso de expulsiones se lleve adelante, pero que “lamentablemente el vuelo que tenía que llegar a Venezuela no fue autorizado”.

“Como Gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, aseguró la titular del Interior.

Tohá afirmó que las expulsiones es algo a lo que “no podemos renunciar y en lo que vamos a persistir” y que existen “acuerdos” que es “importante que se cumplan”.

“Si hay alguna dificultad es importante que se resuelva, pero que entre ambos países prime que lo que se ha ido avanzando en retomar la relación, parte de lo cual lo ha llevado adelante el embajador recién nombrado, sea un primer paso y sigamos adelante”, dijo la ministra, citada por AFP.

Por su parte, el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, dijo al canal chileno 24 horas, que la expulsión de ciudadanos de Venezuela que están en situación migratoria irregular “no depende sólo de Chile, sino también de la disposición venezolana”, debido a que el avión debe entrar en espacio aéreo venezolano que “sin su autorización no es posible”.

El vuelo, que tenía fecha de salida el viernes, contaba con 60 ciudadanos venezolanos con orden de expulsión, tanto administrativas como judiciales.

Horas más tarde el director de Migraciones chileno, Luis Eduardo Thayer, aclaró que el rechazo del aterrizaje por parte de Venezuela no se trata de un tema político, sino que se trata de “aspectos técnicos”, ya que “faltó un permiso por parte del equivalente venezolano de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”.

“No hay una negativa del Gobierno venezolano en este vuelo. Para que el vuelo pueda materializarse, debe tener una autorización de un técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que es el equivalente a nuestra DGAC", explicó Thayer.

Este permiso se tramita en función de un listado de pasajeros, que se envía para su autorización, sin embargo, esta autorización no alcanzó a llegar.

Thayer afirmó que los ciudadanos venezolanos serán trasladados de vuelta a Venezuela en vuelos comerciales antes de que se cumpla el plazo de cinco días de su detención, ya que de concretarse dicho plazo, la Ley 21.325 (Ley de Migración y Extranjería) de Chile obliga a la Policía de Investigaciones (PDI) a dejarlas en libertad.

Ayer, Tohá había anunciado vuelos de expulsión de inmigrantes irregulares con destino a Venezuela, Colombia y República Dominicana, que tendrían un costo de 1.400 millones de pesos chilenos (alrededor de 1,6 millones de dólares).

Se espera que para el resto de 2023 se puedan concretar 1.000 expulsiones y otras 1.600 para el 2024, dejando un total de 2.600 expulsiones en 14 meses.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, adelantó que realizará una vista a Venezuela con el objetivo de viabilizar los acuerdos que permitan concretar expulsiones. (Télam)