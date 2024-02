Venezuela propone mejorar la comunicación con Guyana para aliviar el conflicto por Esequibo

Venezuela espera trabajar y mejorar la comunicación con Guyana, trabada por un litigio por la soberanìa sobre la región del Esequibo, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, tras recibir hoy las credenciales del embajador designado de Georgetown en Caracas, Richard Van West Charles.

"Hemos recibido las Copias de Estilo del embajador designado de Guyana en Venezuela, Richard Van West Charles. Trabajaremos en colaboración con él y su equipo para mejorar la comunicación efectiva entre nuestros países", expresó Gil a través de la red social X.

Gil acompañó el mensaje con varias fotografías en las que aparecen los funcionarios estrechando las manos, en el marco del encuentro que tuvo lugar en la sede de la Cancillería en Caracas.

El encuentro se da una semana después de la reunión que sostuvieron en Brasil los cancilleres de Venezuela, Gil, y de Guyana, Hugh Todd, donde acordaron mantener un diálogo "sin amenazas", en la disputa por el territorio Esequibo.

Además, Caracas y Georgetown expresaron su entendimiento del compromiso asumido en la "declaración de Argyle para el diálogo y la paz", recogió la agencia de noticias Sputnik.

El 14 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro y su par guyanés, Irfaan Ali, acordaron en San Vicente y las Granadinas que ambos países "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia".

Además, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Asimismo, expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo.

Venezuela realizó el 3 de diciembre un referendo consultivo, que obtuvo 10,5 millones de votos, en respuesta a la decisión de Guyana de licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.

A esto se sumó que el Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación.

En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).

El 5 de diciembre, Maduro anunció medidas sobre el territorio en disputa, tras los resultados del referendo consultivo, entre las que se encuentran: la Ley Orgánica para la Creación de la Guayana Esequiba; la creación de la Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba; y la publicación del nuevo mapa de Venezuela.

Días atrás, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso “compensar” a Venezuela y Guyana para que “no salga” el petróleo que los yacimientos de la región del Esequibo en busca de poner fin al litigio, ante el riesgo de “un conflicto militar” en la zona.

"Compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. Lo está haciendo el mundo. ¿Es posible plantearlo a Inglaterra y a Estados Unidos? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar de conflicto en el Esequibo. Guyana, aliado con Reino Unido, está en lo mismo”, advirtió Petro en un encuentro sobre la protección de la Amazonía.

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio. (Télam)