Venezuela y Guyana llevaron a la Corte Internacional de Justicia su disputa territorial

Venezuela le pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que considere dar marcha atrás a las medidas presentadas por Guyana que busca evitar el referendo que Caracas organiza en una zona en disputa para consultar a sus habitantes si quieren nacionalizarse venezolanos, por considerar que de proceder con las mismas se estaría dando un golpe a la legalidad internacional.

"La Corte CIJ estaría dando una estocada terrible a la legalidad internacional, a la Carta de Naciones Unidas, de proceder con las medidas" solicitadas por Guyana, detalló la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en las afueras del organismo internacional, informó la agencia de noticias Sputnik.

Guyana afirmó hoy ante el tribunal internacional que el referendo que Venezuela organiza en una zona en disputa para consultar a sus habitantes si quieren nacionalizarse con la intención de incorporar este territorio como una región venezolana es una "amenaza existencial".

Los dos países están enfrentados por una región que Venezuela denomina Esequibo, que tiene 160.000 kilómetros cuadrados, está bajo la administración de Guyana y es de habla inglesa.

Este territorio ubicado al oeste del río Esequibo, con salida al Caribe, tiene grandes depósitos de petróleo y minerales, reseñó la agencia de noticias AFP.

Venezuela resolvió el 21 de septiembre realizar un referendo consultivo para el 3 de diciembre en el que los ciudadanos que participen deberán responder cinco preguntas, luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.

Esto luego de que Guyana anunciara en octubre un importante hallazgo de petróleo y otorgara contratos de perforación a empresas internacionales.

Rodríguez llegó ayer a La Haya, en Países Bajos, en representación de su país, para fijar postura y defender los derechos venezolanos sobre el territorio en disputa.

La CIJ emitió el 3 de noviembre un comunicado en el que señaló que las audiencias que se realizan entre el 14 y 15 de noviembre habían sido solicitadas por el Gobierno guyanés para tratar la convocatoria del referendo que realizará Venezuela.

"No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para Guyana", declaró Carl Greenidge, un exministro guyanés que representa al país sudamericano ante la CIJ, con sede en La Haya.

Esta disputa se remonta hace más de un siglo, antes de la independencia de Guyana en 1966, pero las tensiones aumentaron después de que las autoridades de Georgetown otorgaran licencias petroleras en la zona.

Guyana tiene reservas de crudo por cerca 10.000 millones de barriles, una cantidad que supera los depósitos que tienen países como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos.

La vicepresidenta de Venezuela expresó que la audiencia estuvo llena de "mentiras y manipulaciones" de parte del gobierno de Guyana.

"Unos argumentos, mentiras y manipulaciones, Guyana nunca deja de asombrarnos, estamos realmente estamos muy asombrados porque no solamente son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron esa estirpe de arrogancia y colonialista", apuntó

Además, la funcionaria señaló que Guyana pretende convertir a la Corte en el instrumento que ponga freno a la consulta pública planteada por su Gobierno, y afirmó que a Georgetown le preocupa la posibilidad de que los venezolanos puedan ratificar por la vía del voto su derecho histórico sobre el territorio, "su autodeterminación y soberanía".

"¿Sobre qué van a decidir?, ¡sobre un asunto interno de Venezuela!, entonces la comunidad internacional está ante la peligrosísima amenaza y riesgo que las constituciones de nuestros países sean derogadas porque sencillamente a un país no le gusta que el pueblo sea consultado".

Una de las preguntas de la consulta organizada por Caracas aborda si el pueblo venezolano debe rechazar el acuerdo de 1899, que afirma que fue "impuesto fraudulentamente".

Guyana sostiene que la votación allana una vía para que Venezuela se apodere "unilateral e ilegalmente" del territorio y lo anexione, lo que implica un "daño irreparable".

El Gobierno de Georgetown quiere que el tribunal internacional frene la celebración del referendo "bajo su formato actual" y que Venezuela se abstenga de cualquier acción para apoderarse de Esequibo. (Télam)