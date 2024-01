Viceprimer italiano se defiende en el juicio por su política migratoria: "No tuve muertos en el mar"

El vicepremier italiano Matteo Salvini defendió hoy la política antiinmigratoria de su gestión como ministro del Interior entre 2018 y 2019, al considerar que no tuvo "ningún muerto en el mar", según sostuvo en un juicio en su contra por haber negado el desembarco de 147 personas salvadas en el Mediterráneo.

"Con mi Gobierno no hubo ningún muerto en el mar", aseveró Salvini al justificar la denominada política de "puertos cerrados" que impulsó mientras fue titular de Interior en el Ejecutivo que formaba el partido la Liga, del que es secretario general, y el Movimiento Cinco Estrellas.

"Tengo el orgullo de decir que cuando fui ministro del Interior no hubo ningún episodio de luto relacionado con los migrantes, a diferencia de lo que ocurrió después. La política del Gobierno era luchar contra la trata de seres humanos e implicar a Europa", indicó Salvini, según reproduce el diario La Stampa.

El funcionario es juzgado en la ciudad siciliana de Palermo en el marco de un proceso que lo investiga por supuesto secuestro de personas por haberle negado el desembarco de 147 inmigrantes rescatados en altamar por el barco español Open Arms en agosto de 2019.

Salvini estuvo como ministro del Interior entre junio de 2018 y septiembre de 2019, cuando la Liga dejó el Gobierno. Luego, con la victoria de Giorgia Meloni en 2022, como parte de una coalición de derecha que incluía a la Liga, Salvini asumió entonces como vicepremier y ministro de Infraestructura.

"Protegí la seguridad nacional, como lo demuestra el hecho de que al menos tres incidentes criminales en Francia, Alemania y Bélgica son atribuibles a personas que desembarcaron en Lampedusa", agregó al referirse a la isla del sur de Italia símbolo de la inmigración. (Télam)