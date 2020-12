Video. Escándalo en el partido entre Istambul y PSG: se retiraron del campo tras un mensaje racista de un árbitro

Histórico lo que sucedió este martes en el partido que inició a las 17 horas entre el PSG y el Istambul por la sexta fecha del grupo H de la Champions League.

Transitaba el minuto 20 del partido cuando Demba Ba, jugador del equipo turco que estaba en el banco de suplentes, recibió un mensaje denigrante y racista del cuarto árbitro:"This Black", "este negro" en español.

A partir de ese momento,jugadores del PSG apoyaron a los del Istambul y pararon el partido. Hablaron con la terna arbitral y debido a que decidieron no apartar al cuarto árbitro por su mensaje,ambos equipos se retiraron del campo en medio de aplausos.

El lema de la UEFA "no to racism", aquí no se vio representado. El partido fue suspendido.

El momento cuando se fueron los jugadores de PSG e Istambul: