Video. ¿Qué son los pilares de luz que aparecieron en el cielo de Rusia?

Los residentes de la ciudad rusa de Tiumén, en Siberia, observaron la noche de este lunes pilares de luz en el cielo, una ilusión óptica natural que ocurre a veces en las latitudes septentrionales durante el invierno.

El increíble fenómeno, que parece sacado de una escena de ciencia ficción, ocurre cuando en la atmósfera hay cristales planos de hielo, sobre los cuales se dispersa la luz de darse las condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

The night sky over the city of #Tyumen was covered with light pillars overnight on Tuesday.

The light pillars occur at temperatures below -20 degrees Celsius, when the sun is on the horizon after sunset or before sunrise.#Russia #lightpillars pic.twitter.com/mOJSOV4W4G

— Ruptly (@Ruptly) December 2, 2020