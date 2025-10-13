Donald Trump habla este lunes ante el Parlamento de Israel (Knesset) luego de concretarse la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecieron en manos de Hamás durante más de dos años. El hecho se enmarca en la implementación del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, que busca cerrar una de las etapas más violentas del conflicto en Medio Oriente.

El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió al mandatario norteamericano con honores y le agradeció públicamente su intervención diplomática.

“Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”, afirmó Netanyahu ante los legisladores israelíes, destacando su papel en las negociaciones que permitieron alcanzar el alto el fuego con Hamás.

El acuerdo, firmado el fin de semana en El Cairo con mediación de Egipto, Estados Unidos y Catar, incluye tres puntos centrales:

La liberación inmediata de los 20 rehenes israelíes con vida, entre ellos tres argentinos, que permanecían cautivos desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

La excarcelación de alrededor de 2.000 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes.

El ingreso masivo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza bajo supervisión de la Cruz Roja Internacional y observadores de la ONU.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los rehenes fueron liberados en dos etapas desde Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, y trasladados en helicópteros militares hacia hospitales del centro de Israel.

El conflicto entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista lanzó un ataque sin precedentes contra territorio israelí, dejando más de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. En respuesta, Israel inició una ofensiva militar sobre Gaza que se extendió por más de dos años, dejando un saldo de decenas de miles de víctimas y una grave crisis humanitaria.

En paralelo, la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij se prepara para recibir la Cumbre de Paz sobre Gaza, copresidida por Trump y el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi, con la participación de más de 20 líderes internacionales. El encuentro busca consolidar el alto el fuego, impulsar un plan de reconstrucción para Gaza y abrir una nueva etapa de cooperación en Medio Oriente.

En Israel, la liberación de los rehenes desató una ola de emoción y alivio. En la playa de Tel Aviv, miles de personas desplegaron una bandera con la palabra “Gracias”, en homenaje a los rescatados y al rol internacional que permitió alcanzar el acuerdo.

“Hoy se abre un nuevo capítulo. Después de tanto dolor, el mundo tiene una oportunidad real de construir paz en Medio Oriente”, afirmó Trump al cerrar su discurso en el Knesset.