Von der Leyen asegura que "nada" justifica antisemitismo y aboga por UE libre de discriminación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió hoy que "nada" justifica el antisemitismo y abogó por construir una Unión Europea (UE) libre de racismo y discriminación, en un mensaje por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que dijo que "nunca más es ahora".

En un comunicado para conmemorar el aniversario 79º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, que se cumplirá mañana, Von Der Leyen señaló que “tras los despreciables ataques terroristas de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el Holocausto ha adquirido un nuevo significado" y lamentó que "los judíos europeos vuelvan a vivir con miedo".

"El aumento sin precedentes de actos antisemitas que hemos visto en toda Europa nos recuerda el momento más oscuro de nuestra historia. Sin embargo, lo que es diferente ahora es que todos apoyamos a las comunidades judías. No hay lugar para el odio antisemita, especialmente aquí en Europa. Y no hay justificación para el antisemitismo", aseguró.

Agregó que mientras los últimos sobrevivientes del Holocausto están falleciendo es necesario encontrar nuevas formas para recordarlos e implementar nuevos métodos de enseñanza

"Los lugares de memoria deben salvaguardarse y servir a fines educativos y de recuerdo", promovió la diplomática.

"Es nuestro deber, como europeos, construir una Unión Europea libre de antisemitismo y de cualquier forma de racismo y discriminación. Si Europa les falla a los judíos, nos habrá fallado a todos", aseveró Von der Leyen.

Ayer, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que la Eurocámara "no es un lugar para la indiferencia" y "alza la voz" contra los negacionistas, durante una sesión especial por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Tras advertir de que "el silencio cómplice de muchos hizo posibles los horrores nazis", recalcó que "el Parlamento no es lugar para la indiferencia: alzamos la voz contra los negacionistas del Holocausto, contra la desinformación y contra la violencia".

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra cada 27 de enero, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 para recordar la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. (Télam)