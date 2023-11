Von der Leyen pedirá a China una relación comercial justa con la UE en la cumbre de diciembre

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy que pedirá al presidente chino, Xi Jinping, una relación comercial justa entre la UE y su país en la cumbre de diciembre próximo en Beijing.

Agregó que Europa debe dar un paso adelante y plantear a China sus discrepancias "para forjar una relación constructiva".

"Nuestro objetivo es lograr la igualdad de condiciones en nuestra relación comercial con China. Iremos a China de buena fe y no seremos tímidos a la hora de plantear nuestras preocupaciones", expresó la jefa del Ejecutivo europeo en una intervención en la European China Conference 2023 celebrada en Berlín.

La funcionaria alemana sostuvo que la relación del bloque con China "aún no está escrita del todo".

"Nada está predeterminado, tenemos capacidad de actuar y China es capaz de cambiar. Esperamos que China actúe para resolver los desequilibrios actuales y estoy convencida de que esto también redundará en su interés a largo plazo", amplió.

Von der Leyen indicó que las relaciones comerciales serán el "tema central" de la cita en Beijing entre la UE y China prevista para los próximos 7 y 8 de diciembre.

"Debemos dejar espacio para una relación más ambiciosa que beneficie a ambas partes. Y seguiremos dialogando con China sobre cómo podemos hacer que la competencia sea más justa y disciplinada", refirió.

Insistió en la idea de que Europa no puede considerar a China sólo como un "socio comercial o una potencia industrial", sino que se trata de un "competidor tecnológico, una potencia militar y un actor global con una idea distinta y divergente del orden mundial".

Al respecto, subrayó que el trato constante con China debe ser el método para abordar estas diferencias, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, advirtió que la segunda potencia mundial es un poder militar creciente y busca un orden global "sinocéntrico (chinocéntrico) y jerárquico, con una agenda que rebaja las normas "universales y prima el interés nacional". "Esto se opone a nuestro propios intereses y valores por lo que debemos reconocer el elemento explícito de rivalidad en nuestras relaciones, aunque esa rivalidad no tenga por qué ser hostil", abundó.

Reclamó honestidad y basar la relación en reconocer que la posición de China hacia Taiwán o el Indo-Pacífico "va en detrimento de los intereses globales" de la UE.

Respecto al vínculo entre China y Rusia en relación a la guerra con Ucrania, consideró que esta cuestión marcará el futuro de las relaciones entre la UE y Beijing.

"El camino a seguir consiste en seguir dialogando con China para que su apoyo a Rusia siga siendo lo más limitado posible", expuso.

En este sentido, opinó que la UE debe fijar una línea roja y avisar a China que tiene que distanciarse de Moscú y que su posición hacia la invasión en Ucrania "definirá la relación mutua en los próximos años". (Télam)