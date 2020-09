Wanda publicó una foto hot y quedó al borde de la censura

Este sábado, lejos de ventilar los problemas con su ex pareja Maxi López o a la intimidad con su familia, Wanda les reveló a sus 7 millones de seguidores de Instagram cuál era el plan nocturno que había perpetrado para la noche. Pero la polémica no se centra en el mensaje sino en la sensual foto lo que lo ilustró. "Mi plan de viernes por la noche a dormirrrr"

Días atrás, la esposa y manager de Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena al explicar por qué no contrata niñeras para cuidar a sus pequeños hijos. "Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa. "Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso"