WhatsApp habilita la vista previa de audios antes de enviarlos: ¿Cómo se hace?

WhatsApp lanzó una función de vista previa para los audios que permite a los usuarios comprobar si el mensaje se escucha con buena calidad y no tiene algún tipo de error. El servicio de mensajería, propiedad de Meta, dijo que la función se desplegó poco a poco en las últimas semanas, y que ahora está disponible en todas las plataformas, incluyendo iOS, Android, web y escritorio.

Según una página de ayuda de la función, la opción de previsualizar un mensaje de voz aparece después de pulsar el botón para terminar una grabación. A continuación, puedes previsualizarlo con el icono triangular de reproducción, eliminarlo con el icono de la papelera o enviarlo con el botón de envío.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021