Ya son cerca de 29.000 los palestinos muertos en Gaza

Decenas de palestinos murieron en las últimas 24 horas en nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Israel de "genocidio" y comparó la ofensiva contra Hamas en Gaza con la campaña del líder nazi Adolf Hitler para exterminar a los judíos.

Al menos 28.985 palestinos, la mayoría adolescentes, mujeres y niños, murieron y al menos 68.883 personas resultaron heridas en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva de Israel contra Hamas, informó hoy el Ministerio de Salud del movimiento islamista que gobierna el enclave desde 2007.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó luego de que el 7 de octubre, milicianos de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otros 240, incluyendo a una veintena de argentinos. Actualmente, continúa en cautiverio la mitad de ellos.

También hoy, las autoridades palestinas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron sonar las alarmas al alertar que el Hospital Nasser, el segundo más grande de la Franja de Gaza, dejó de funcionar y que aún tiene 200 pacientes que todavía necesitan ser atendidos y 20 de ellos tienen que ser trasladados de formar urgente, según la agencia de noticias AFP.

La semana pasada, las fuerzas israelíes libraron combates en torno al Hospital Nasser que hasta hoy seguía parcialmente en funcionamiento en medio de una operación en Khan Yunis, la principal ciudad en el sur del enclave.

Las tropas israelíes informaron que entraron al hospital el jueves, a raíz de unas "informaciones creíbles" de rehenes capturados por Hamas en el ataque del 7 de octubre habían sido retenidos allí y que los cadáveres de algunos de ellos podrían encontrarse en ese establecimiento.

Unas 100 personas fueron detenidas ayer en el hospital.

Otra de las voces que alertaron hoy sobre las consecuencias de la ofensiva israelí fue Lula, quien acusó a Israel de cometer un "genocidio" de civiles palestinos en Gaza.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adis Abeba, la capital de Etiopía, donde asistió a una cumbre de la Unión Africana.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ocurrió en ningún otro momento de la historia; en realidad, ocurrió: cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó.

La declaración suscitó una fuerte respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó los comentarios de Lula de "vergonzosos y graves" y dijo que eran una "trivialización del Holocausto", a la vez que anunció que convocó al embajador de Brasil en Israel. La Cancillería dijo que la reunión será el martes.

"La comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja", señaló Netanyahu en un comunicado.

Lula llegó a Etiopía luego de visitar Egipto, donde acusó a Israel de matar indiscriminadamente a mujeres y niños y desobedecer los mandatos de la ONU.

En sus declaraciones en Adis Abeba, el mandatario declaró que el conflicto entre Hamas e Israel "no es una guerra de soldados contra soldados" sino que "es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños".

Lula afirmó en noviembre que el movimiento islamista palestino Hamas había cometido "un acto de terrorismo" en su ataque del 7 de octubre contra Israel, pero también criticó la "respuesta desproporcionada" de Israel en Gaza.

Lula, que se reunió ayer con el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, afirmó que Brasil incrementará su contribución a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa).

Varios países occidentales suspendieron su ayuda financiera a ese organismo después de que Israel acusara a algunos de sus empleados de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre, pese a que nueve fueron despedidos inmediatamente, uno fue confirmado muerto y "la identidad de los otros dos está siendo aclarada", según la Unrwa.

También ayer, ante la asamblea anual de la Unión Africana, Lula volvió a defender la existencia de un Estado palestino como única "solución a esta crisis" y descartó que pueda haber una "solución militar".

La creación de un Estado palestino al lado de Israel es vista por la mayor parte de la comunidad internacional como la mejor solución a largo plazo para el conflicto entre Israel y Palestina y como clave para pacificar al convulso Medio Oriente.

Los palestinos quieren que su futuro Estado incluya a Cisjordania y Jerusalén este, pero los dos territorios están ocupados por Israel desde 1967, que se niega a cederlos y dice que solo reconocería a un Estado palestino cuya creación haya sido negociada por las dos partes.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, volvió a pedir hoy la creación de un Estado palestino y alertó de una inminente "explosión" de violencia en los territorios de Palestina ocupados por Israel en medio de la ofensiva israelí contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza.

En su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el español Borrell reiteró el apoyo de la UE a una iniciativa presentada en 2002 por países árabes para establecer un Estado palestino en Cisjordania, que está ocupada por Israel, y en Gaza, al lado del Estado israelí.

Estados Unidos ha estado presionando al Gobierno de Netanyahu a dar marcha atrás con su oposición al Estado palestino en medio de la letal ofensiva de Israel contra el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, que ha causado grandes tensiones en Medio Oriente.

Sin embargo, esta opción es descartada por el gobierno de Netanyahu.

El gabinete israelí aprobó hoy una moción del primer ministro que rechaza cualquier reconocimiento unilateral de un Estado palestino.

La votación de la moción en la reunión de gabinete llegó luego de que el diario estadounidense The Washington Post informara ayer que Estados Unidos y varios aliados árabes tienen previsto hacer una propuesta para la creación de un estado palestino, con un "calendario firme".

Netanyahu rechazó también presiones para detener la ofensiva y dijo que esta continuará hasta la derrota total de Hamas en represalia por sus ataques en Israel del 7 de octubre.

"Israel seguirá rechazando un reconocimiento unilateral de un estado palestino", dijo el gabinete israelí en la moción aprobada hoy a pedido de Netanyahu, según la agencia Europa Press.

Como telón de fondo continúa un proceso de conversaciones entre Israel y Hamas para llegar a un acuerdo sobre los rehenes y el cese al fuego en Gaza.

Una delegación de Hamas participó la semana pasada en El Cairo de una serie de reuniones para discutir una propuesta de los países mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, de alto el fuego tras cuatro meses de hostilidades en Gaza.

El plan fue abordado también por los jefes de la inteligencia estadounidense e israelí, el premier qatarí y funcionarios egipcios. Sin embargo, este impulso a una nueva tregua por el momento no prosperó.

Frente a estas negociaciones, Estados Unidos anunció este fin de semana que vetará un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que podría votarse la semana próxima y que pide un alto inmediato en la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamas porque quiere seguir apostando a la mediación en curso con Hamas e Israel.

El proyecto fue elaborado por Argelia, un país árabe, después de que la Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminara en enero que Israel debe impedir cualquier posible acto de "genocidio" en la Franja Gaza. (Télam)