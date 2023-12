Yihad Islámica afirma que mujeres y ancianos todavía retenidos en Gaza son militares

El subsecretario general de Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, afirmó hoy que las mujeres y ancianos israelíes que continúan retenidos por las milicias palestinas han sido en algún momento parte del Ejército de Israel.

En una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al Mayadín, Al Hindi explicó que la negativa a entregar a estos rehenes se debe a que no los consideran como tal, ya que habrían servido o sirven en la actualidad en las Fuerzas Armadas de Israel, en guerra con el movimiento islamista palestino Hamas.

Agregó que no completarán un acuerdo de intercambio de rehenes sin antes pactar un alto el fuego en la Franja de Gaza que incluya la retirada de los militares israelíes, que con sus ataques han matado a más de 20.000 palestinos, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Además, aseguró que esta guerra "fatídica" está dejando "cada vez más claras" las divisiones entre Israel y Occidente y subrayó que el conflicto no afecta "sólo a Palestina, sino a toda la región".

Más de un centenar de rehenes fueron liberados en noviembre a cambio de la puesta en libertad de cientos de prisioneros palestinos, durante una tregua de una semana alcanzada entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, pero otro centenar sigue en cautiverio.

Hoy, el Kibbutz Nir Oz anunció que uno de sus residentes que fue tomado como rehén murió mientras estaba en cautiverio.

En un comunicado, el kibutz dijo que Gadi Haggai, de 73 años, fue asesinado, pero sin precisar cómo obtuvo esa información. Agregó que su esposa, Judi Weinstein, de 70 años, permanece como rehén en Gaza.

Haggai y Weinstein estaban dando un paseo cuando estalló el ataque y se refugiaron en un campo, desde donde escucharon una voz grabada del sistema de alerta de su kibutz, en el sur de Israel, que advertía sobre un "alerta roja".

Weinstein llegó a filmar parte del ataque con su teléfono y compartió el video con el grupo de su familia. Además, llamó a emergencias, pero luego perdió el contacto, según le contó a la familia un paramédico.

“Dijo que terroristas en una moto les dispararon y que mi papá resultó muy gravemente herido”, dijo Iris Weinstein Haggai, según el diario The Times of Israel.

“Los paramédicos intentaron enviarle una ambulancia. La ambulancia fue alcanzada por un cohete”, agregó.

Israel lanzó una ofensiva contra la zona tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de 22 de los que aún están retenidos por Hamas, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Por su parte, las autoridades gazatíes cifraron en más de 20.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 300 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.

(Télam)