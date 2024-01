Zelenski advierte que las "dudas" de aliados en ayudar a Kiev alienta a Rusia a "ocupar" Ucrania

(Actualiza con declaraciones de Zelenski y ayuda de Lituania)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que las "dudas" que presentan los aliados occidentales sobre la ayuda a Kiev alientan a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a querer "ocupar" toda Ucrania, en su visita hoy a Lituania en una gira sorpresa por los países bálticos que lo llevará también por Estonia y Letonia.

"Tenemos que vigilar la retórica de Putin. No va a detenerse. Quiere ocuparnos completamente", dijo Zelenski, junto a su par lituano, Gitanas Nauseda.

"A veces, las dudas de los socios respecto a la ayuda financiera y militar a Ucrania no hacen más que aumentar la valentía y la fuerza de Rusia", lamentó.

Putin "no se detendrá" si Ucrania y sus aliados "no acaban con él", sostuvo.

En caso de derrota ucraniana, otros vecinos de Rusia corren el riesgo de ser atacados, advirtió Zelenski. "Tenemos que entender que Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia podrían ser las próximas víctimas, si no resistimos", señaló.

"Estonia, Letonia y Lituania son nuestros amigos fiables y nuestros socios de principios. Hoy he llegado a Vilna antes de ir a Tallin y a Riga", había declarado en la red social X.

"La seguridad, la integración de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, la cooperación en materia de guerra electrónica y drones, así como mantener la coordinación del respaldo europeo figuran en el orden del día", precisó.

La gira de Zelenski precede también a su previsible asistencia al Foro Económico Mundial que acogerá Davos (Suiza) la próxima semana, tal como figura en la agenda difundida ayer por los organizadores y que citan al mandatario en la lista de oradores, consignaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

En las últimas semanas, Ucrania recibió intensos bombardeos rusos, a los que respondió con ataques contra la ciudad rusa de Belgorod, situada cerca de la frontera.

Las autoridades rusas evacuaron hoy allí a casi un centenar de niños, informó el gobernador de esta región, Viacheslav Gladkov.

"El primer grupo de niños fue enviado desde Belgorod a la región de Voronezh", dijo en Telegram Gladkov, indicando que se trata de 93 niños.

El 29 de diciembre un intenso bombardeo ucraniano causó la muerte de decenas de personas y poco después otro ataque mató a otras 25 en la ciudad de Belgorod.

Zelenski no deja de pedir apoyo militar a sus aliados y se reunió el mes anterior con representantes de Estados Unidos, Alemania y Noruega por este asunto.

Sin embargo, un programa de ayuda de la UE de 54.750 millones de dólares está bloqueado en Bruselas por el veto de Hungría.

En Washington, el Congreso está dividido ante el envío de ayuda suplementaria a Kiev, retaceado primordialmente por los republicanos.

Ante la escalada de ataques contra Ucrania, el presidente lituano pidió la semana pasada a los aliados occidentales la entrega de sistemas de defensa aérea a Kiev.

"Los ucranianos hacen maravillas con la defensa aérea suministrada por Occidente, pero necesitan más", escribió en X.

En la visita de Zelenski a Lituania, Nauseda prometió una nueva ronda de asistencia militar valorada en unos 200 millones de euros.

"Ucrania no está sola en esta lucha contra el mal. Continuaremos apoyando a los ucranianos que luchan valientemente con todos los medios: militares, económicos y políticos", mencionó el mandatario lituano, que aboga por certificar cuanto antes el ingreso de Ucrania en la OTAN.

Lituania es el principal donante de Ucrania en proporción a su riqueza, con una ayuda gubernamental que representa casi el 1,4% de su PBI, según el instituto de investigación alemán Kiel Institute.

Los otros dos países bálticos, Estonia y Letonia, aparecen en segunda y quinta posición, con una ayuda equivalente al 1,3 y el 1,1% de su PBI.

Pero la ayuda global prometida a Ucrania entre agosto y octubre de 2023 cayó casi el 90% respecto del mismo período de 2022, situándose en su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. (Télam)