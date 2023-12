Zelenski agradeció a Biden por "crucial" liderazgo en apoyo a Ucrania tras nuevo paquete de EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció hoy a su par Joe Biden por su liderazgo en el envío de ayuda militar a Kiev desde la invasión rusa, después de que Estados Unidos anunciara el desembolso de un nuevo paquete, el último sin el aval del Congreso, y consideró que ha sido "crucial para contrarrestar el terrorismo".

"Gracias al presidente Joe Biden, al Congreso y al pueblo estadounidense por el paquete de ayuda militar de 250 millones de dólares", señaló Zelenski en una publicación en la red social X (ex Twitter), en la que apuntó que Washington ofreció en lo que va del año 34 paquetes de ayuda militar que suman 24.000 millones de dólares.

"El liderazgo estadounidense en la coalición de más de 50 países que brindan asistencia militar a Ucrania es crucial para contrarrestar el terrorismo y la agresión no sólo en Ucrania, sino en todo el mundo", señaló, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Zelenski destacó que el contenido de este último paquete -que incluye misiles, componentes para la defensa área, armas antitanque, municiones y material para retirar minas- "cubrirá las necesidades más acuciantes de Ucrania".

"Se tomó la decisión histórica de proporcionar a Ucrania aviones F-16. Siempre estaremos agradecidos por todo este apoyo", añadió el mandatario ucraniano, en referencia al visto bueno de Washington para la exportación de estos cazas de fabricación estadounidense por parte de los aliados occidentales.

El mandatario ucraniano dijo asimismo que para "defender la libertad y la seguridad no sólo en Ucrania y Europa, sino también en Estados Unidos", hay que responder a Rusia "de la manera más contundente y resuelta posible".

Tras el anuncio ayer del desembolso de 250 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, el último paquete disponible sin la aprobación del Congreso, el secretario de Estado, Antony Blinken, volvió a presionar a los legisladores para que destraben la ayuda que Biden quiere dar a Ucrania.

"Es imperativo que el Congreso actúe lo antes posible para promover nuestros intereses de seguridad nacional ayudando a Ucrania a defenderse" de la invasión rusa, afirmó en un comunicado.

La administración de Biden quiere ofrecer asistencia a Ucrania por más de 60.000 millones de dólares y el presidente les advirtió a los representantes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no se detendrá en Ucrania y que en caso de atacar a un miembro de la OTAN habrá "tropas estadounidenses luchando contra tropas rusas".

El Congreso de Estados Unidos, que no reanudará su actividad hasta el 8 de enero, tiene aún sobre la mesa un proyecto de ley de financiación que incluye partidas presupuestarias adicionales para Ucrania, si bien un sector de los republicanos condiciona su respaldo a un aumento de la inversión para controlar los flujos migratorios en la frontera sur. (Télam)