Zelenski apunta contra Trump por estar "del lado" de Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó hoy al precandidato presidencial estadounidense Donald Trump de "estar del lado" del mandatario ruso Vladimir Putin y alertó que millones de personas podrían morir sin la nueva ayuda norteamericana para Ucrania.

Zelenski cargó contra favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de noviembre, tras declaraciones en la que Trump calificó de "despilfarro" la ayuda a Ucrania y trató de vincular su continuidad con un refuerzo de las políticas para frenar la entrada de migrantes por la frontera con México.

El una entrevista a la cadena estadounidense CNN difundida hoy, el líder ucraniano dijo que él "no puede entender cómo Donald Trump puede estar del lado de Putin", algo que juzgó "increíble".

Las declaraciones de Zelenski se producen en momentos en el que el presidente estadounidense Joe Biden pulsea por lograr que legisladores republicanos de la Cámara de Representantes autoricen un desembolso de 61.000 millones de dólares adicionales a Ucrania.

Zelenski dijo que no cree que Trump "entienda" a Putin pese a haberse reunido con el líder ruso durante su mandato.

"Creo que Donald Trump no conoce a Putin", afirmó Zelenski, y agregó: "No creo que entienda que Putin nunca se detendrá".

La postura de Trump respecto a Ucrania quedó cristalizada días atrás en expresiones del senador republicano J.D. Vance, quien en la Conferencia de Seguridad de Múnich, evaluó que la ayuda estadounidense "no va a cambiar fundamentalmente la realidad en el campo de batalla".

A modo de respuesta, Zelenski invitó a Vance, un aliado de Trump, a visitar la línea del frente. "Comprenderá que millones de personas serán asesinadas" sin una nueva ayuda estadounidense, replicó el presidente ucraniano.

Recientemente Rusia se apoderó de la ciudad de Avdiivka, en la región oriental de Donetsk, y las tropas ucranianas afirmaron que se vieron obligadas a racionar la munición debido a la escasez.

Tras dos años de guerra, Ucrania enfrenta un creciente desgaste: las luchas internas de sus aliados fueron mermando sus pertrechos y sus tropas enfrentan una escasez de proyectiles de artillería para defender la línea del frente.

En ese escenario, en declaraciones en Kiev, Zelenski dijo hoy que Ucrania recibió solamente un 30% del millón de proyectiles de artillería que la Unión Europea (UE) prometió enviarle para ayudar a sus tropas a luchar contra la invasión rusa.

"Del millón de proyectiles que nos prometió la Unión Europea (UE), no llegó ni el 50%, lamentablemente solamente el 30% fueron entregados", declaró Zelenski en una rueda de prensa junto con el primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, informó la agencia de noticias AFP.

La UE se comprometió el año pasado a enviar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería antes de finales de marzo de 2024, pero en enero reconoció que solamente podrá entregar la mitad.

Ucrania instó a la UE este mes a entregar con urgencia los pertrechos prometidos, y este fin de semana, cuando se cumplió el segundo aniversario del inicio de la guerra, dirigentes ucranianos lamentaron los retrasos en la llegada de material militar occidental y sus consecuencias. (Télam)