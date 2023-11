Zelenski denuncia una intensificación de los ataques rusos en el este de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertó hoy que su Ejército se enfrenta a un "aumento del número de ataques" rusos en el este del país, en medio de una contraofensiva de muy pocos resultados, al tiempo que Unión Europea (UE) informó que no logrará entregar a Ucrania el millón de proyectiles que tenía pautado para marzo del año próximo.

"El ejército informa de un aumento del número de ataques enemigos", subrayó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensaki, en Telegram, citando las zonas de las ciudades de Avdiivka, en la provincia de Donestk, y Kupiansk, en la provincia de Jarkov.

Las fuerzas de Moscú llevan un mes intentando rodear la ciudad industrial de Avdiivka, convertida en uno de los puntos eje del conflicto.

Pero la línea del frente está casi congelada desde hace un año, ante la imposibilidad de la contraofensiva ucraniana de perforar las defensas levantadas por el Ejército ruso en las zonas de cuatro provincias del este y sur ucraniano que ocupa y que se anexionó el año pasado.

Zelenski afirma que sus soldados "mantienen sus posiciones" y llevan a cabo "ofensivas", recogió la agencia de noticias AFP.

Ucrania reconoció recientemente que casi no ha habido avances en su contraofensiva iniciada en junio en las provincias sureñas de Jerson y Zaporiyia y en las orientales de Donetsk y Lugansk.

Rusia también ocupa parte de la provincia de Jarkov, aunque no se la anexó.

Para Kiev, es esencial avanzar si quiere evitar el efecto de desgaste entre sus aliados occidentales.

La gran atención internacional en la guerra con Rusia, que ya lleva casi dos años, ha decaído desde el inicio de la escalada entre Israel y Hamas por los letales ataques del grupo islamista palestino en territorio israelí el mes pasado.

Estados Unidos, la OTAN y la UE han prometido a Ucrania mantener su apoyo ante la invasión rusa y seguir entregándole armas.

Rusia, mientras tanto, ha continuado con sus ataques aéreos y de artillería, incluyendo uno que ayer dejó tres muertos y 12 heridos en la ciudad de Jerson, capital de la provincia del mismo nombre.

Zelenski acusó hoy a Rusia de "vengarse de la ciudad libre de Jerson", que acaba de celebrar el primer aniversario del fin de su ocupación, bombardeándola "sin ninguna razón militar".

En Alemania, en tanto, el ministro de Defensa admitió hoy que la UE no alcanzará el objetivo de enviar a Ucrania para marzo de 2024 un total de 1 millón de proyectiles de artillería.

Hasta ahora, los países del bloque solamente pudieron proporcionar 300.000 municiones de sus reservas.

Los países iniciaron pedidos conjuntos de proyectiles de 155 mm, pero persisten las dudas sobre la capacidad de las empresas de defensa para producirlos a tiempo.

"Lamentablemente, las voces de advertencia ahora tienen razón", dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al llegar a una reunión con sus homólogos de la UE en Bruselas.

El millón de proyectiles "no se alcanzará", dijo, a lo que agregó: "Tenemos que asumirlo".

Los funcionarios de la UE insisten en que todavía es prematuro decir que no será posible alcanzar el objetivo, a pesar del creciente escepticismo de que la meta sea factible.

El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, dijo que un problema importante era que las empresas de defensa europeas estaban exportando alrededor del 40% de su producción.

"Tal vez lo que tenemos que hacer es intentar desviar esta producción a (nuestra) prioridad, que es Ucrania. Eso sería un gran cambio", señaló.

A su vez, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, dijo que los esfuerzos para aumentar la producción habían tenido un impacto y que la UE debería poder producir 1 millón de proyectiles al año.

Las dificultades de la UE para cumplir con las entregas prometidas se producen cuando la oposición en el Congreso de Estados Unidos puso en duda la capacidad de Washington para mantener los suministros.

Kiev ha dependido en gran medida del apoyo occidental desde que estalló la guerra con Rusia el 24 de febrero de 2022. Estados Unidos ha sido el mayor sostén financiero del país, al que brindó más de 40.000 millones de dólares en asistencia militar.

Pero la cuestión del financiamiento para Ucrania se politizó cada vez más en Washington, donde algunos legisladores republicanos, en su mayoría aliados del expresidente Donald Trump, presionaron para lograr profundos recortes del gasto.

El Congreso de Estados Unidos acordó a inicios de octubre, al filo del plazo para evitar que el Gobierno se quedara sin fondos, un nuevo presupuesto por 45 días, pero dejó fuera de la negociación una nueva partida de ayuda para Ucrania que defendía el presidente

Joe Biden.

Por su parte, la UE afirma que las instituciones del bloque y los países miembros canalizaron apoyo militar por valor de 29.000 millones de dólares a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia. (Télam)