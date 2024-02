Zelenski insta al Congreso de EEUU a destrabar la nueva ayuda a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó en las últimas horas al Congreso de Estados Unidos a que destrabe el paquete de ayuda adicional, al afirmar "que si no lo hace costará vidas ucranianas" y además retó al expresidente Donald Trump a ir a suelo ucraniano y ver la "tragedia" desde el frente de combate.

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes (Cámara baja) vienen paralizando la aprobación de una nueva ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania y Zelenski pidió que lo aprueben en una entrevista emitida anoche en Fox News, el canal favorito para esa fuerza política.

Al cumplirse mañana el segundo aniversario del inicio de la guerra, el presidente ucraniano invito además a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y al favorito de las primarias republicanas, Trump, a viajar a Ucrania y apreciar por sí mismos la "tragedia" desde el frente de combate.

En pleno debate sobre el futuro de la ayuda estadounidense, Zelenski apeló a la comprensión de todos los políticos responsables de tomar decisiones en Washington.

"¿Sobrevivirá Ucrania sin el apoyo del Congreso? Por supuesto que sí. Pero no todos nosotros", dijo.

El líder ucraniano también advirtió que el precio de ayudar a Kiev ahora es mucho menor que el costo potencial de confrontar al presidente ruso, Vladimir Putin, más adelante si tiene éxito en Ucrania.

"Si quieren ser pragmáticos, el precio que pedimos ahora por el apoyo es menor del que puede ser en el futuro", dijo Zelenski, haciendo hincapié en que no responder a tiempo puede implicar "mucho más" dinero a medio y largo plazo, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Queremos vivir, sobrevivir. No tenemos alternativas", alegó.

Estados Unidos proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y es, por lejos, el mayor donante de Kiev.

Pero la financiación existente se agotó, y los aliados de Trump en la Cámara de Representantes paralizaron la nueva ayuda.

Trump, el probable candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, se opone a ayudar a Kiev y recientemente utilizó su influencia para acabar con un proyecto de ley de reforma de las fronteras estadounidenses que también habría autorizado ayuda adicional a Ucrania.

Zelenski declaró el sábado pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que estaba dispuesto a llevar a Trump a la primera línea de fuego en Ucrania, al tiempo que sostuvo que los responsables políticos deberían ver lo que supone una guerra de verdad. (Télam)