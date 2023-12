Zelenski llega a EEUU para intentar desbloquear ayuda militar a Ucrania trabada en el Congreso

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó hoy a Washington, donde dijo que su país cuenta con Estados Unidos para combatir a las tropas invasoras rusas y que los retrasos en la ayuda militar son un "sueño hecho realidad" para su par de Rusia, Vladimir Putin.

El viaje de Zelenski es visto como un último intento de lograr la renovación de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania para pelear con Rusia, prometida por su par estadounidense Joe Biden y bloqueada por congresistas del opositor Partido Republicano.

"Putin debe perder", sentenció Zelenski en un discurso brindado en la Universidad de Defensa Nacional, en Washington, junto al Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

"Pueden contar con Ucrania y esperamos poder contar con ustedes", afirmó.

En referencia al bloqueo en el Congreso estadounidense, dijo que "si hay alguien que se alegra por los asuntos no resueltos en el Capitolio, son sólo Putin y su camarilla enfermiza".

"Ven su sueño hecho realidad cuando observan los retrasos o algunos escándalos y cuando el apoyo a los que luchan por la libertad disminuye", dijo Zelenski, informó la agencia de noticias AFP.

Tras pasar el fin de semana en Argentina para la investidura del presidente Javier Milei, Zelenski llegó a la capital estadounidense y tiene previsto reunirse mañana con Biden, del Partido Demócrata, en la Casa Blanca.

Estados Unidos es el principal aliado militar de Kiev en la guerra desatada tras la invasión rusa en febrero de 2022.

Sin embargo, el apoyo de Washington está en peligro después que el Congreso bloqueara un paquete de 106.000 millones de dólares en ayuda de emergencia destinada principalmente para Ucrania e Israel.

Zelenski se reunirá mañana en Washington también con los líderes demócrata y republicano del Senado, Chuck Schumer y Mitch McConnell, respectivamente, así como con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

La renovación de los fondos en cuestión, que podrían agotarse en las próximas semanas, fue bloqueada por los congresistas conservadores republicanos, que condicionaban el paquete de ayuda a cambio de la aprobación de unas reformas para frenar la entrada de ilegal de inmigrantes en la frontera con México y que fueron rechazadas por los demócratas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre dijo que la visita de Zelenski "subraya el compromiso inquebrantable de Estados Unidos" con Ucrania.

Zelenski dijo en la red X (antes Twitter) que hoy se reunió con Austin y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Charles Brown, para discutir sobre "los desafíos de seguridad global, los desarrollos de primera línea y una mayor cooperación en defensa entre Estados Unidos y Ucrania".

"Agradezco a Estados Unidos por la implementación de nuestros acuerdos, particularmente aquellos sobre el fortalecimiento de nuestra defensa aérea, así como al Secretario Austin y al General Brown por su liderazgo personal", agregó.

A lo largo del conflicto, las fuerzas ucranianas se apoyaron en la multimillonaria ayuda militar que una coalición de países occidentales liderada por EEUU le proporcionó, tanto en municiones, armamento, así como asistencia económica y social.

Este bloqueo del paquete especial fue un fuerte revés para Biden, que había instado a los legisladores a aprobarlo, advirtiendo que Putin no se detendría con la victoria en Ucrania y podría incluso atacar a una nación miembro de la alianza militar atlántica OTAN.

"Esto no puede esperar", dijo Biden en un discurso televisado en la Casa Blanca la semana pasada.

"Creo que es impresionante que hayamos llegado a este punto en primer lugar, donde los republicanos en el Congreso están dispuestos a darle a Putin el mayor regalo que podría esperar", añadió.

A principios de diciembre, Putin firmó un decreto para aumentar las fuerzas rusas en un 15 por ciento con el fin de apoyar la invasión de Ucrania, aumentando el Ejército en unos 170.000 efectivos.

Moscú ha dado leves señales recientemente sobre un posible acuerdo de paz, aunque uno que involucre a una Ucrania reducida y neutral, algo que Zelenski rechaza.

El ala más conservadora del Partido Republicano, liderada por el expresidente (2017-2021) y candidato a las elecciones de 2024 Donald Trump, rechaza renovar la ayuda a Ucrania.

"Lo mejor para los intereses de Estados Unidos es aceptar que Ucrania tendrá que ceder algo de territorio a los rusos y tenemos que llevar la guerra a un final", dijo el domingo el senador JD Vance, un aliado cercano de Trump. (Télam)