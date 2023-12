Zelenski pasó por el Congreso de EEUU para intentar destrabar la ayuda militar

(Actualiza con fin de las reuniones de Zelenski en el Congreso y visita a Biden)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó hoy el Congreso de Estados Unidos como paso previo a su encuentro con Joe Biden, en busca de convencer a los republicanos a modificar su postura y aprobar un paquete con ayuda militar para su país, pero parece haber fracasado en ese intento.

El mandatario arribó al Capitolio poco antes de las 9 hora local (10 de Argentina) para una reunión con el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el líder de la minoría, el republicano Mitch McConnell.

"Gracias Zelenski por venir hoy a hablar con el Senado. Los republicanos deben tomarse en serio sus advertencias: la única persona feliz en este momento por el estancamiento en el Congreso es (el presidente ruso, Vladimir) Putin", escribió Schumer en su cuenta de la red social X.

La reunión duró poco más de una hora y fue "productiva", según dijo el demócrata, citado por el medio local ABC.

El legislador indicó que en el encuentro Zelenski expresó que Ucrania "necesita la ayuda rápidamente", y dijo que cualquier demora llevaría a que los aliados de Kiev en Europa cuestionen a Estados Unidos.

"Dejó claro, y todos lo dejamos claro, que si perdemos, Putin gana y esto será muy, muy peligroso para Estados Unidos", dijo.

El ucraniano fue luego la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos y reticentes a otorgar nueva ayuda a su país.

Las palabras del jefe de la Cámara, el republicano Mike Johnson, indican que la comparecencia de Zelenski no disipó las dudas entre los opositores a Biden.

"Lo que la administración Biden parece querer son miles de millones de dólares más sin una supervisión adecuada, sin una estrategia real para la victoria", afirmó Johnson tras su reunión con el jefe de Estado ucraniano, con lo que confirmó la resistencia de los republicanos a aprobar un nuevo paquete de 61.000 millones de dólares.

Johnson insistió: “He pedido claridad a la Casa Blanca desde el día en que me entregaron el mando como presidente (de la cámara baja). Necesitamos una articulación clara de la estrategia para permitir que Ucrania gane. Hasta ahora, sus respuestas han sido insuficientes".

El presidente ucraniano, que realiza su tercera visita al Congreso estadounidense desde que Rusia invadió su país en febrero de 2022, informó en la red social X que la conversación con los senadores fue "amistosa y franca".

Por la tarde fue a la Casa Blanca para reunirse con Biden, y luego enfrentarán juntos a la prensa.

Moscú apuesta a que "un estancamiento militar durante el invierno socavará el apoyo occidental a Ucrania", por lo que "está determinada a presionar" en todos los frentes, advirtió la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson.

El Congreso estadounidense no se pone de acuerdo sobre este nuevo paquete reclamado por Biden de 61.000 millones de dólares, suficientes para aguantar al menos hasta las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Los demócratas están a favor de este nuevo paquete y los republicanos no se oponen completamente, pero exigen en contrapartida importantes cambios en la política migratoria estadounidense.

El martes, el Kremlin afirmó que cualquier nueva ayuda estadounidense está condenada a ser un "fiasco".

Rusia presiona cada vez más en el este y el sur de Ucrania y, según los servicios de inteligencia estadounidenses, esto es a costa de muchas bajas: 13.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos desde octubre y más de 220 vehículos se perdieron en la línea del frente entre Avdivka y Novopavlivka desde que Rusia reanudó su asalto ese mes.

El ejército ruso ha realizado avances "significativos" en la región ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada, declaró hoy el gobernador instalado por Moscú en la región, Evgeny Balitsky.

Hace dos días, los rusos lanzaron también una "ofensiva masiva" en torno a Avdivka y Mariinka, en el frente oriental, señaló Oleksandre Tarnavski, comandante ucraniano en la zona, quien asegura que sus tropas mantienen sus posiciones.

En teoría, el Congreso estadounidense sólo tiene hasta el viernes -cuando comienza el receso parlamentario- para alcanzar un acuerdo.

La Casa Blanca advirtió que "se quedará sin dinero" a finales de año si no se hace algo. (Télam)