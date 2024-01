Zelenski rechaza una "pausa" en los combates porque daría a Moscú la oportunidad de rearmarse

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró hoy en Estonia, en el marco de una gira por los países bálticos, que Kiev no concederá "pausas" en el campo de batalla porque eso solo ayudaría a Rusia a rearmarse, en un momento en el que Moscú está haciendo frente a la escasez de armas, y le permitiría "aplastar" a Ucrania.

"Si Rusia goza de dos o tres años más, nos aplastará. No asumiríamos este riesgo (…) No habrá pausa en beneficio de Rusia", declaró en una conferencia de prensa en Tallin junto a su homólogo estonio, Alar Karis.

"Una pausa en el campo de batalla, en el territorio de Ucrania, no es una pausa en la guerra. Eso no significa que la guerra haya terminado. Y esto no conduce a un diálogo político con Rusia ni con nadie más", insistió, citado por la agencia de noticias AFP.

Además, apuntó que "no es casualidad que (los rusos) estén intentando comprar drones Shahed de Irán y estén negociando con Corea del Norte" y dijo que es porque "sus almacenes se están acabando".

La gira de Zelenski, que también tiene previsto visitar más tarde Letonia después de estar ayer en Lituania, se produce tras varias oleadas de bombardeos rusos en Ucrania.

Estonia, Lituania y Letonia, antiguas repúblicas soviéticas que hoy son miembros de la OTAN y de la Unión Europea, son firmes partidarios de Kiev frente a la invasión rusa.

El presidente ucraniano también reiteró la urgencia de que el país se adhiera a la OTAN.

"La adhesión a la OTAN sería la mejor garantía de seguridad para Ucrania de que la agresión rusa no se repetirá. También sería la mejor garantía de seguridad para los países bálticos, para Polonia, y la posibilidad de un futuro diferente para Bielorrusia", dijo.

El presidente estonio, por su parte, aseguró el apoyo de su país a Ucrania.

"En esta guerra brutal, en este gran campo de batalla, todos somos aliados que luchan por la libertad", declaró Karis, quien estimó que "la solución, que consiste en hacer retroceder al agresor, requiere un esfuerzo conjunto de todos los países democráticos".

"Todas las posibilidades de Rusia en esta guerra descansan en la esperanza de que el frente unido de los aliados se rompa y los ucranianos queden solos", añadió.

"Les aseguro que haremos todo lo posible para que esto no ocurra. La guerra debe terminar con la victoria de Ucrania", destacó.

En ese sentido, se mostró a favor de seguir enviando armas a Ucrania a la vez que se debilita al "enemigo" por otros medios.

"Debemos seguir debilitando conjuntamente al agresor con sanciones y (…) también debemos aislar al agresor políticamente", subrayó Karis, quien instó a sus socios a suministrar a Ucrania tanto armamento como necesite "hasta que Rusia detenga la guerra", informó la agencia de noticias Europa Press.

"Ucrania tendrá el apoyo de Estonia mientras dure la guerra", aseguró Karis, antes de cifrar en 1.200 millones de euros la ayuda militar que Kiev recibirá por parte de Tallin hasta 2027.

En su paso por Tallin, Zelenski también se reunió con la primera ministra Kaja Kallas y aprovechó el encuentro para enviar un mensaje a aquellos ucranianos que estén en edad de servir en las Fuerzas Armadas y "cruzaron la frontera violando las reglas".

"Nuestros muchachos han estado luchando durante dos años y durante este tiempo, lo digo francamente, hay personas que cruzaron la frontera violando las reglas. Esto es para ellos, para estos hombres. Si están en edad de movilizarse, entonces deben ayudar a Ucrania, deben estar en Ucrania", subrayó Zelenski.

"El problema no son los ciudadanos ucranianos que se fueron desde el comienzo de la guerra", sino quienes se quedaron y luego se saltaron la ley marcial huyendo del país, dijo.

Ayer, en su paso por Lituania, Zelenski se refirió a los aliados occidentales que "dudan" de seguir ayudando a Ucrania, algo que "aumenta la valentía y la fuerza de Rusia" y que pone en riesgo también a otros vecinos.

"Tenemos que entender que Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia podrían ser las próximas víctimas, si no resistimos", señaló.

La gira de Zelenski precede al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) de la próxima semana y al que se prevé que asista el mandatario ucraniano, tal como figura en la agenda difundida ayer por los organizadores y que lo cita en la lista de oradores.

Como parte de sus intentos por buscar apoyo militar entre sus aliados, Zelenski se reunió el mes pasado con representantes de Estados Unidos, Alemania y Noruega.

Sin embargo, un programa de ayuda de la Unión Europea (UE) de 54.750 millones de dólares está bloqueado en Bruselas por el veto de Hungría.

En Washington, el Congreso está dividido ante el envío de ayuda suplementaria a Kiev, retaceado primordialmente por los republicanos, que piden a cambio modificaciones en las políticas migratorias de Estados Unidos. (Télam)