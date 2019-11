El obispo cree que el alejamiento de la iglesia se debe a «la vergüenza de lo que ha significado el dolor de los abusos»

La última encuesta realizada este año por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET acerca de las creencias y prácticas religiosas en la población argentina dio como resultado un decrecimiento en la cantidad de adeptos a la religión, respecto de los últimos estudios realizados en el 2008.

En la Patagonia, por ejemplo, el porcentaje de personas que adhieren a alguna religión, bajó en un 10%, de un 61.5% a un 51%. En este sentido, el obispo de la Diócesis Río Gallegos, Jorge García Cuerva, dialogó al respecto en el estudio de Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 con el programa En el Tintero.

Sobre los resultados, el obispo dijo: «Creo que lo que hay es una no identificación por lo que es la institución eclesial. El no sentirme parte de la iglesia, dice la gente. Creyendo que ser parte significa ir a misa todos los domingos o participar de los grupos de las parroquias. Ser iglesia es algo mucho más amplio». A lo que agregó que «hay distintos grados de participación y de compromiso, pero no hay un solo modo de ser parte de la institución eclesial».

Acerca de la postura de la población sobre la institución de la Iglesia indicó: “Es verdad que hay un descreimiento de las instituciones, no sólo de la iglesia, también de la Justicia, muchas veces de la educación, de la política ni hablar, y en esa volteada también caemos por propia responsabilidad, porque creo que la iglesia ha cometido muchos errores, algunos ligados a todo el drama y la vergüenza de lo que ha significado el dolor de los abusos”. En esta línea, aseguró: «creo que es un clamor al cielo y no nos cansaremos de pedir perdón por lo que muchos han hecho, y a las víctimas una y mil veces».

