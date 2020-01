Como ya lo había anunciado el Papa Francisco, no estará presente en la celebración del 500° aniversario de la primera misa en territorio argentino, a realizarse el 1 de abril en la ciudad de Puerto San Julián.

Sin embargo, ya anunció quién será su enviado especial para la ceremonia. Se trata del arzobispo de Montevideo (Uruguay), Daniel Fernando Sturla Berhouet.

Ayer 30 de enero, el boletín del Vaticano dio a conocer que Sturla será quien represente al sumo pontífice en las celebraciones.

Acerca de lo que se viene para la trascendente misa, el obispo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, expresó: “No puede faltar el hecho cultural celebrativo diverso, no puede faltar la expresión cultural de los jóvenes, no puede faltar la expresión cultural de la comunidad boliviana, chilena, no puede faltar la expresión cultural de la gente del norte, porque somos diversos, y más allá de que tenga fe en Jesús o no, si tenemos en cuenta que en cada hermano creado a imagen y semejanza de Dios, está Dios, entonces se tiene que sentir parte de esta fiesta”.