El “Papá Noel santacruceño” que recorre las calles

Eduardo Munin tiene 42 años y trabaja hace seis años en el área de Recolección Municipal. Hace cuatro años encontró un traje de Papá Noel en el basural de nuestra ciudad. A partir de allí, todos los 1 de diciembre sale caracterizado en su horario laboral para hacer su rutina diaria algo distinta. Conoce más sobre él.

Eduardo es nacido y criado en Río Gallegos. Tiene 42 años y tres hijos y, tal como relató a La Opinión Austral, se reconoce por ser el “payaso de la fiesta”. Hace seis años trabaja en el área de Recolección de Residuos de la Municipalidad y un 10 de diciembre de hace cuatro años se encontró con un traje de Papá Noel en el basural.

De esa forma, se le ocurrió caracterizarse cada año en estas fechas para hacer de su rutina laboral un momento distinto. Es así que de lunes a sábados, de 20 a 03 AM, inicia su recorrido en el camión municipal disfrazado de Papá Noel, con el mero objetivo de alegrar a los vecinos, desde adultos a pequeños.

El recolector municipal que hace las veces de Papa Noel.

“En diciembre, hace cuatro años, fui al basural y encontré un traje tirado, me lo llevé a mi casa, lo lavé y me lo puse. Más que nada para hacer algo distinto. Así surgió la idea, espontánea. Al año siguiente los chicos ya pedían por Papá Noel”, indicó Eduardo.

El vecino sostuvo que ya tiene “hasta club de fans” y que los más chiquitos salen atrás del camión municipal para saludarlo.

“Fue una locura, hasta mis compañeros me llaman Papá Noel. En ese momento estaba temeroso, sin saber cómo sería la reacción, mis compañeros fueron un poco mala onda al principio, pero después se prendieron conmigo”, agregó Eduardo.

Para él, el impacto luego de cuatro años sigue siendo el mismo. “La reacción que generó todo eso fue algo muy lindo, no solamente con los chicos, sino con la gente grande también”.

En cuanto a su trabajo diario, contó: “El laburo nuestro es salir, correr y amontonar basura. Mis compañeros colaboran porque vamos cambiando, algunos corren, otros se quedan atrás levantando la basura que va dejando el otro”.

Sin embargo, cada diciembre la rutina varía un poco a raíz de la iniciativa de Eduardo: “Para esta fecha saben que me quedo atrás y me bancan en ese sentido, para que los chicos que me siguen vengan y me puedan saludar. Somos un equipo, no es que sea yo solo”.

Eduardo resaltó que “el chofer tiene una paciencia tremenda, porque a veces hasta paran autos a sacarse fotos, me tienen que esperar a mí mientras bajan de los autos y me saludan, así que me tienen que aguantar”. Sin embargo, indicó que la caracterización dura hasta el 24 de diciembre, porque “después Papá Noel se va al Polo Norte”.

Sus mejores anécdotas siendo Papá Noel

Eduardo pasa todas las noches por el mismo lugar, ya que tiene un solo sector de lunes a sábado. Un año entregó caramelos a los chicos, sin embargo, manifestó que ningún político se acercó, aunque sea para felicitar la iniciativa.

“Hay gente que te espera con los hijos o nietos, ya sea afuera o en la ventana, sólo para saludarte”, contó.

Para él, su trabajo es distinto a los demás y todo depende de cómo mira la cotidianeidad. “Te vas riendo de vos mismo, de tus compañeros, con tus compañeros, con la gente y de la gente, entonces tu jornada de laburo, en vez de que sea un ‘bodrio’, la hacés más divertida por lo menos”, agregó.

Eduardo contó que la gente lo saluda “como si te conociera de toda la vida”.

“Es lindo porque uno por ahí uno tiene esa mala fama del basurero y la gente, de esa forma, te mira de otra manera. Lo que noto es que para muchos chicos yo soy Papá Noel, te saludan hasta después de las fiestas”, relató.

Como anécdota, Eduardo detalló: “Lo que siempre recuerdo, un 26 de diciembre cuando retomamos el trabajo, viene un nene y yo estaba con el buzo municipal, vestido normal. El nene me abraza la cintura con un cariño y me mira y me dice ‘gracias Papá Noel, me trajiste todo lo que te pedí’”. Mucha gente, continuó por otro lado, “me ha dicho que ha tenido un mala jornada y dicen ‘me alegraste la noche’”.

Indicó además: “Me pasó el otro día, en la calle Ameghino hay una nena con una discapacidad que ya es grande y me espera todas las noches. Va y me abraza feliz porque estuvo con Papá Noel”.

Para concluir, Eduardo señaló: “Cuando lo hice, nunca pensé que iba a generar tanto, no lo vi venir porque fue algo espontáneo, al año siguiente, a partir del 1 de diciembre, todas las noches me pongo el disfraz”.