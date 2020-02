El relato de quien auxilió primero a María y la confirmación de por qué la quisieron asesinar. “Matala porque nos vio la cara y nos va a identificar”. La tristeza infinita de su pareja y los vecinos de su ciudad.

El relato de la vecina que la ayudó

Cecilia fue la vecina deseadense que encontró a María, luego de que ésta caminara varios minutos en búsqueda de ayuda. Relató que estaba en el autódromo cuando la encontró “y nos pidió auxilio, por favor que llamáramos a la Policía y la ayudáramos a buscar a su nene de 4 años, que unos tipos se lo habían llevado. Llamé al 101 y a los cinco minutos la Policía llegó el lugar. A las horas encontraron al niño fallecido”.

Contó que se topó con una mujer emocionalmente muy shockeada y que “apenas hablaba, balbuceaba”. Con sangre por todos lados, contusiones en todo su cuerpo y que, además, caminó “un kilómetro descalza y deshidratada, la verdad que muy mal estaba”.

“Uno no está preparado para ver algo así. Impactó mucho”, sostuvo, al señalar que en la testimonial a las autoridades manifestó que según le relató la víctima, uno de los hombres le dijo al otro que la mate. “Matala porque nos vio la cara y nos va a identificar”, fue el testimonio. “Y le dio con una piedra en la cabeza”, agregó al señalar que María “no recuerda si se desmayó, pero que cuando se despertó ya no estaban ni tampoco el nene”.

“Sólo podía decir ‘mi bebé, mi bebé’”

Celso, el esposo de María, habló con TN y dijo que la mujer está muy conmocionada y “no se puede contener, sólo podía decir ‘mi bebé, mi bebé’”, contó con profunda tristeza.

“Ella salió a caminar, le gustaba ir a la costa a caminar con el chico. Mi hijo se fue a trabajar y ella se quedó a pasear. Pasó en ese momento. No lo puedo creer”, agregó.

El hombre viajó ayer por la noche a Santa Cruz y en las próximas horas se reunirá con su pareja. Fue ayudado económicamente por el gobierno para su traslado.

Al igual que en Puerto Deseado, en Rosario de la Frontera -ciudad de donde es oriunda la víctima-, también se realizó una marcha. Cientos de vecinos y conocidos de la familia se movilizaron. Entre ellos estuvo el cuñado de María, quien comentó que ella “está más estable”, pero que aún sigue shockeada.

Esto fue informado por el director del hospital de Puerto Deseado, Gustavo Mirón, a los enviados especiales de La Opinión Zona Norte.

A nivel psicológico continúa mal por lo que le pasó a ella, pero especialmente a su hijo de tan sólo 4 años, dijo, y explicó que al ingresar al nosocomio se le practicó una tomografía para analizar si hubo lesión cerebral, y luego se procedió a internarla. “Se dio aviso al equipo de salud mental para su tratamiento”, contó y dada su insistencia, “los psiquiatras de nuestro hospital procedieron a comunicarle lo que había pasado con su pequeño hijo, lo cual la conmocionó más y hubo que sedarla para que se recupere de la mejor manera”.

Su ciudad en shock

María y Santino son oriundos de una pequeña ciudad de unos 22 mil habitantes en Salta. Allí son muy queridos en su barrio. Todos aseguran que son grandes vecinos. Describen una familia trabajadora y respetada.

Celso, el padre, tiene una carpintería, oficio que transmitió al hijo que vive en Puerto Deseado y que su esposa había ido a visitar con su hijo menor, Santino, de 4 años.

“Nos impacta tanto. No se puede seguir viviendo así, la verdad”, dijo un vecino. “Al niñito lo conocemos, se cruzaba para el fondo. Mi hijo es amiguito de él. Todavía no caigo”, contó con lágrimas en los ojos otra vecina al móvil de TN. “No puedo creer que no lo veré más a Santi”.