El Plan Alumbrar “se va cayendo minuto a minuto”

El presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, dijo que el Plan Alumbrar de YCRT “no ha funcionado, ha sido otra mentira del macrismo”, disparó. Se trata de la venta de energía a los más de 5 mil usuarios de la Cuenca Carbonífera que contemplaría un abaratamiento hasta del 30% a la tarifa actual a partir de la generación de energía del carbón. La usina 21 MW hace dos meses está paralizada por falta de mineral. El descuento promedio fue del 10%.

En la edición del lunes último, La Opinión Austral dio cuenta que la extracción de carbón en YCRT se ha paralizado en los últimos 6 meses por los reclamos del personal de interior de mina. Los trabajadores sostienen que no están dadas las condiciones de seguridad y que es un punto que “no se negocia”, señaló una y otra vez el personal de la empresa sin perder de vista el trágico suceso ocurrido 15 años atrás, en el que perdieron la vida 14 mineros. Por su parte, la Intervención de YCRT aseguró una y otra vez que tras inspecciones oficiales realizadas se podía cumplir con las tareas, sin embargo, los reclamos se extendieron en el tiempo.

En este contexto, el secretario general de Luz y Fuerza Río Turbio, Luis Avendaño, manifestó a LOA que el abaratamiento del costo de la energía en un 30% “nunca llegó a los usuarios”, y explicó que el descuento promedio, en el mejor de los casos, fue del 10%. Se recuerda que el cálculo entre YCRT y Servicios Públicos Sociedad del Estado aplicaban las mermas en la tarifa de acuerdo a la capacidad de generación de energía de YCRT, mayor punto de conflicto que derribó al Plan Alumbrar.

“Sostuvimos que se trataba de una campaña política y de marketing para impulsar a Omar Zeidán (interventor de YCRT) en su intento de llegar al Congreso de la Nación, en todo momento se supo que aún no era posible generar energía más barata desde YCRT”, subrayó Avendaño. En este punto, sostuvo que como trabajador está de acuerdo en que se generen las condiciones para el funcionamiento de la Usina 21 Mw, “pero también decimos que esa energía no tenía confiabilidad ya que subsisten problemas irresueltos, a lo que se le agregó la falta total de insumos y la gente no pudo hacer mantenimiento como correspondía”, denunció. De esta manera, expresó que la pequeña usina desde donde se tenía previsto generar energía barata para venderla a Servicios Públicos se encuentra paralizada hace dos meses ante la falta de carbón.

SPSE

En tanto, el presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, señaló a LOA que desde el día uno explicó que lo veía como una acción electoralista y “se ha ratificado la mentira explícita del macrismo”, “mintieron al pueblo de la Cuenca para llegar mejor posicionados a las elecciones, sin embargo, explicamos que no estaban las condiciones técnicas para hacerlo”, disparó acerca del Plan Alumbrar.

El mayor anhelo que tenemos es exportar energía, para ello están las represas hidroeléctricas y la Usina de YCRT.

“Me enteré por los medios que buscaban generar energía, pero sin intención de explotar la cantidad necesaria de carbón para poner en marcha la Usina 240Mw, de todos modos, me comprometí a comprar la mayor cantidad de energía que ellos vendieran”, resaltó Tamburo, e indicó que “nunca se llegó a los porcentajes comprometidos, el último mes sólo entregaron el diez por ciento de lo necesario para el consumo de los más de 5 mil usuarios de Río Turbio, Rospentek, Julia Dufour y 28 de Noviembre”, aseguró. Más adelante, expresó que la Intervención de YCRT “hizo la fácil, me dijeron que no pudieron entregar energía por culpa de los mineros que permanecen en medida de fuerza”.

Asimismo, detalló que más allá del Plan Alumbrar, buscará “siempre sacar electrones a través del carbón, pero no con cimientos electorales, esta no es la construcción que necesita YCRT”, aseguró.

Por último, aseguró que rescata el accionar del personal de la empresa e indicó que espera que en la nueva etapa que iniciará el 1º de diciembre espera que se reimpulse el plan, pero trabajando con la nueva gestión para encontrar una planificación técnica sólida.

¿Qué es el Plan Alumbrar?

Desde marzo último el “Plan Alumbrar” se asomó como alternativa más próxima de generación de energía en una escala menor desde la Usina de 21 MW.

El objetivo de la Intervención de YCRT fue proveer de energía eléctrica con la promesa de reducir las tarifas en un 30% para los más de 5 mil hogares de Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Dufour y Rospentek.

En el primer informe, al que accedió La Opinión Austral, YCRT anunciaba que estaban dadas las condiciones para “bonificar el 100% del costo de la energía a los pequeños consumidores, alcanzando así al 40% de la población” con asiento en la Cuenca Carbonífera, “lo que se traducirá en mayor desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales de nuestras comunidades”.