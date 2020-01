Así lo manifestó el padre de Rocío Stefanía Rosales Vargas. La familia descree del suicidio y el único posible apuntado es el ex novio, Valentín Pittaluga. ¿Por qué la Justicia lo liberó? La autopsia determinó que murió por un shock cardiogénico, pero se desconoce qué lo provocó. Emotivo adiós, hoy será el sepelio.

Rocío Stefanía Rosales Vargas tenía 26 años de edad. FOTO: FACEBOOK

El fallecimiento de Rocío Stefanía Rosales Vargas (26) enlutó a la ciudad y las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo un misterio.

Las últimas novedades de la causa, instruida como “muerte dudosa”, marcan que la autopsia realizada al cuerpo determinó que el fallecimiento fue por un “shock cardiogénico”. Aún se desconoce a causa de qué y por ello las investigaciones prosiguen y se aguardan los resultados de más análisis y pruebas.

La familia descree completamente de la hipótesis del suicidio y, en ese sentido, el único posible sospechoso es el ex novio de la mujer, Valentín Pittaluga. El joven fue aprehendido la misma tarde en que se encontró el cuerpo y su casa también fue allanada. Sin embargo, la Justicia determinó liberarlo en las últimas horas del domingo.

La última persona en verla con vida

El joven es la última persona que vio con vida a Stefanía. Según pudo conocer La Opinión Austral su encuentro fue luego de que ella llegara a su departamento ya entrada la mañana, tras trabajar en un conocido pub de la ciudad. Él llegó más tarde y -según su relato- durmió allí, y al despertarse 14:45 horas, su ex novia estaba sin vida. Llamó a la Policía, comenzaron las averiguaciones y trabajos criminalísticos en el lugar.

Valentín Pittaluga es la última persona que vio con vida a Stefanía. La familia de ella sospecha de él. FOTO: FACEBOOK

El muchacho, conocido por ser DJ, está libre. La Justicia no posee los elementos suficientes para incriminarlo por la muerte de Rosales.

Tras la realización de la necropsia, el cuerpo fue entregado a los familiares en la jornada de ayer. El velatorio inició a las 17:00 horas y hoy será el sepelio en el cementerio local.

Es de remarcar que, entrada la madrugada del lunes, el núcleo familiar apuntó contra el Poder Judicial por la tardanza con la que se llevaron a cabo las pericias, más precisamente la autopsia. “No sabemos con quién contar para que nos hagan la autopsia, nos dicen que están de receso, por favor! No fue suicidio, había un masculino con ella”, fue el posteo de su hermano en Facebook.

“No fue suicidio”

El padre de Stefanía también usó las redes sociales para marcar su postura. La misma no difiere de sus otros hijos, familiares y allegados: “No fue un suicidio”. En su perfil de Facebook pidió respeto y sostuvo: “A mi hija la asesinaron, se está investigando”.

En esa misma sintonía, un hermano de la joven apuntó que es improbable que “alguien que amaba vivir” escribiera esos estados de Instagram que se viralizaron (“Ya no pido más de nada: es mejor irme que quedarme”). “Si alguien tocó su celular antes de que lleguemos es una importante información para todos nosotros. El único que estaba y alarmó fue un masculino detenido”, dijo.

¿Qué pasó con la denuncia de abuso?

LOA pudo conocer que el hecho de abuso que denunció Stefanía se remonta al año 2016. En ningún momento de la instrucción de la causa se ordenó la detención de su abusador.

Es de recordar que hace dos semanas, la joven publicó una carta en Facebook en la que recordó el dramático episodio que le tocó padecer. “Otro año más donde tengo que esconder el dolor de decir no pasó nada cuando sé que pasó y eso es lo que me tortura mentalmente”, dice un fragmento del posteo.

En el mismo, cargó contra la Justicia. “Estarás libre por esta Justicia, pero espero y deseo que la vida te devuelva todo el daño que me causaste en una noche”, escribió.

¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se hace?

“Te amo y siempre vas a estar en mi corazón presente, sé que no eras capaz de dañarte, amabas vivir. Hablé con vos hace unos días y me lo dejaste en claro de que no podrías llegar a tal extremo”, fue el mensaje de uno de sus hermanos, tras conocerse el fallecimiento de Stefanía.

FOTO: FACEBOOK

Sobre la causa de abuso, agregó: “Te dije que lo denuncies con nombre y apellido nuevamente que te apoyaba… Siempre te pedimos que te cuides hermanita, siempre! La contención la tuviste siempre… Jamás estuviste sola”.