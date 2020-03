El Senado aprobó este viernes en sesión especial el proyecto de ley de Góndolas impulsado por el Gobierno en medio de críticas de la oposición por las dificultades que habrá ahora para llevarla a la práctica.

La semana pasada, el Frente de Todos había firmado en soledad el dictamen de la Comisión de Legislación General para el proyecto, ya que Juntos por el Cambio había optado por darse un poco más de tiempo para analizar posibles modificaciones al texto, que había sido aprobado por Diputados en noviembre pasado.

La ley estimula la competencia de productos y marcas en exhibición en las llamadas góndolas, que incluye todo tipo de estanterías y heladeras y alcanza a alimentos, bebidas, artículos de limpieza del hogar e higiene personal. También favorece la producción local, a las pymes y la agricultura familiar.

El proyecto establece que ninguna marca individual o de una misma empresa o grupo económico podrá ocupar más del 30% del espacio físico. Además debe haber por lo menos 5 proveedores para cada categoría de producto.

Repercusiones en Santa Cruz

En diálogo con La Opinión Austral, la ministra de Producción, Comercio e Industria de Provincia, Silvina Córdoba, celebró la sanción “es un avance importante en la búsqueda de la democratización del acceso a alimentos”.

Pero advirtió “es un paso, es importante la reglamentación para que sea útil la ley” y en este sentido aseguró “falta trabajar mucho, ya hay un marco legal, porque los supermercados tienen muchas restricciones técnicas que limitan a los productores fuera de las grandes marcas del país”.

Silvina Córdoba se refirió al proyecto de la Ley de Góndolas.



“Es una herramienta, no la solución” explicó Córdoba “además hay que trabajar con los productores para que comercialicen con ellos, y generar espacios o cadenas más pequeñas para que no sigan yendo todos a comprar a las grandes cadenas, ya que ellas son las que nos establecen los precios a todos y todas”.

Por eso la Ministra señaló que lo más difícil está por venir, ya que si bien la Ley beneficia a pequeños y medianos empresarios “hay que trabajarla con ellos muy bien” y subrayó “es un avance, pero no termina ahí, empieza ahora”.