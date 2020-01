Roberto León, titular del Sindicato de Panaderos de Santa Cruz, celebró las inspecciones en los comercios de Río Gallegos donde el Municipio clausuró 7 reconocidos comercios de esa ciudad y anunció que la semana próxima pedirán que haya más operativos.

El sindicalista se mostró enojado por los altos precios de los productos en las panaderías, la evasión y la informalidad con la que tienen a sus empleados. «Es toda para el bolsillo de la patronal. Está bien que haya una rentabilidad pero no a costa de los trabajadores o los clientes», cuestionó.

Con respecto a los precios dijo que no entiende la diferencia del kilo de pan en Tucumán a 55 pesos cuando en Río Gallegos trepa a 140. Además dijo que estuvo reunido con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la idea de poner a 65 pesos el pan con la Tarjeta Alimentaria.

«Se debería extender al resto de la población, no creo que se esté perdiendo plata con ese plan», indicó.

Nos hemos cansado de llevar nota al Municipio y nunca teníamos repuesta

«Celebramos y felicitamos a las nuevas autoridades de Río Gallegos porque esto es algo que veníamos pidiendo», dijo León en declaraciones al programa «En el Tintero» por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.

«Nos hemos cansado de llevar nota a Bromatología, a Secretaría de Comercio y nunca teníamos respuesta», reveló tras conocer las clausuras que realizó el Municipio y que informó La Opinión Austral el jueves.

El titular del sindicato del sector consideró que «es importantísimo dentro de la panadería el tema de la higiene, el tema de cómo está el personal capacitado sobre el manejo de alimento», dijo en referencia a la precarización de los trabajadores .

«La semana que viene vamos a organizar más inspecciones para que sea parejo para todos. Si una panadería puede tener todo en condiciones, limpio, ordenado y tener de buenos precios, también lo tienen que tener todos».

Cómo puede ser que en Tucumán estén vendiendo el pan a 60 pesos y en Río Gallegos lo tenemos a 140

«Entendemos la suba de todos los productos por la materia prima de los derivados del pan y por la suba de las tarifas pero nos preguntamos cómo puede ser que en Tucumán estén vendiendo el pan a 60 pesos y en Río Gallegos lo tenemos a 130 o 140».

Piden una Cámara de Panaderos para negociar

En relación a los precios, León dijo que «es un punto que pedimos que se forme una Cámara de Panaderos en la provincia de Santa Cruz para poder discutir estas cosas con los actores reales».

«Lo charlamos con patrones de otras provincias y estuvimos en un Congreso en Avellaneda donde estuvo la gente del ministro (Daniel Arroyo) y ahí hay panaderías que están vendiendo 60 pesos el kilo de pan», indicó.

Acerca del precio del kilo de pan a 65 pesos con la Tarjeta Alimentaria aseguró que es un proyecto de Gastón Mora del Centro Industrial de Panaderos de Avellaneda, que «es quien estuvo reunido con el ministro junto conmigo y dos sindicatos más».

«Si lo podemos llevar a una parte de la población que está muy complicada, no creo que se esté perdiendo plata con ese plan y consideró que se debería extender al resto de la población», dijo.

“Hagamos un esfuerzo entre todos. Porque en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz casi ninguna panadería tiene todas las cosas en regla como tiene que ser, con los empleados pagándole lo aportes, sueldos y aguinaldos en fecha».

«Te puedo nombrar dos panaderías en Río Gallegos que pagan todo como corresponde, las demás no. Tenemos 3 panaderías que todavía no han pagado el aguinaldo y no son panaderías chiquitas. Es toda para el bolsillo de la patronal. Está bien que haya una rentabilidad pero no a costa de los trabajadores o los clientes».

«Que se pongan un poquito del lado de la gente que le ha hecho ganar tanta plata».

Trabajo precario en panaderías

«La mayoría de la patronal tiene el personal con medio jornal, pagando la mitad de los aportes, están evadiendo el 50%. Ninguna emite icket. Si evaden cualquier cosa que pongan un precio razonable», cuestionó.

«En Santa Cruz tenemos el 50% del personal en negro y el otro 50% que está trabajando el 80 está con medio jornal. Y mira qué hemos hecho de inspecciones con Ministerio de Trabajo, hecho multas, se han hecho un montón de cosas y la patronal la va pateando total hasta que le cobran una multa tarda un año», explicó.

«Entonces cobrar una multa de 20.000 pesos a una panadería que está evadiendo 40 por mes, imaginate qué al patrón le sirve que le hagan la multa una vez por año y le sobran 11 meses de ganancias», cerró.