“El Sótano, se busca empleado”, una comedia para toda la familia

“Con un desenlace inesperado y un mensaje muy lindo”, así la describió Ivo Cutzarida, el actor protagónico de la obra que llega a la Patagonia por primera vez. Hoy en Pico Truncado, el sábado en Comodoro Rivadavia y el domingo en Cañadón Seco. El actor le dijo a este medio que quiere convertirse en referente cultural de la zona.

“El Sótano, se busca empleado” es una obra de Fernando Pereyra que se presenta con el protagónico del actor Ivo Cutzarida, junto a los actores Damián Albariño y Alvaro Ruiz, bajo la dirección de Eduardo Lamoglia.

La obra representa el primer día de trabajo de un joven en un sótano/oficina. Allí, un antiguo empleado junto a su jefe le hacen pagar el famoso “derecho de piso”, hasta que el ingresante no resiste y termina huyendo. Con un desenlace inesperado, sorprende a toda la audiencia, ya que en realidad lo que buscan es que el joven siga sus sueños y no se estanque en ese lugar donde no va a realizarse jamás.

De este modo, la comedia teatral inspira a los jóvenes a seguir sus anhelos y propone un replanteo a todos los que en algún momento abandonaron sus deseos y, en el peor de los casos, su vocación.

Suyai Producciones trae a la Patagonia este gran show que se presenta hoy a las 22 horas en el Cine teatro Lázaro Urdín de Pico Truncado; el sábado a las 22:30 en el Teatro Dislocador de Comodoro Rivadavia, y el domingo a las 21 en el cine de Cañadón Seco.

La Opinión Zona Norte se comunicó vía teléfono con el actor Cutzarida, quien contó que la comedia promete “divertir y dejar un mensaje a la familia completa”. También mencionó: “yo la vengo haciendo (a la obra) hace un par de años y me encanta, tiene un mensaje muy inspirador que pueden disfrutar todas las edades”.

Cutzarida estuvo en el sur argentino, cuando filmaban una novela en la que participó. Visitó Las Grutas, Trelew, Rawson y El Calafate, entre otros lugares. “Quiero convertirme en un referente cultural en la Patagonia”. “Yo elijo obras que entretengan y movilicen a la audiencia, que les pase algo, que les cambie un poco el estado de ánimo y dispare su imaginación”, cerró.

Para obtener más información o conocer donde se consiguen las entradas en Pico Truncado, Comodoro Rivadavia y Cañadón Seco, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2974- 183015 que pertenece a Pablo Gómez, el encargado de prensa de Suyai Producciones.

Ivo Cutzarida, el protagonista

Es actor argentino de cine, teatro y telenovelas con amplia trayectoria tanto nacional como internacional, productor de telenovelas argentinas y estadounidenses. Comenzó sus estudios de teatro con Lito Cruz hace más de 30 años, realizó innumerables obras teatrales y películas en más de 12 países.

Obtuvo formación actoral de la mano de prestigiosos maestros como Lito Cruz, Víctor Laplace y Raúl Serrano y participó de obras teatrales con destacadas figuras y en diversas tiras televisivas producidas por Pol-Ka, Endemol, Ideas del Sur, televisiva, entre otros.

Además, participó de giras teatrales y de tiras televisivas nacionales e internacionales para Pol-Ka, Underground Telefe Contenidos, Disney, Caracol, por citar algunas.