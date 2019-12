El Team de Alejandro Vera suma campeones

Una de las noticias más relevantes en el mundo del arte marcial del fin de semana fue la victoria de Leandro Goria, alumno de Alejandro Vera, ex campeón mundial e instructor en Río Gallegos. Alejandra Fasciotti dio detalles de los logros obtenidos en el nacional de taekwondo en Buenos Aires junto al resto de la delegación.

El viernes, una delegación de taekwondistas de las escuelas que dirige Alejandro Vera en Río Gallegos, viajaron a Buenos Aires para competir en el último torneo nacional del año. Desde Santa Cruz asistieron 14 cinturones negros de los cuales Noam Noguera, en la categoría de Primer Dan salió 1° en formas y 1° en lucha. Emanuel Esteban en la categoría de primer Dan pero en categoría hasta 64 kilos, consiguió el tercer lugar en lucha. Ramiro Bórquez, de 13 años Primer dan, terminó 3° en lucha y volvió a Río Gallegos con yeso porque recibió un golpe en el codo lo que le provocó una pequeña fractura. En el caso de Ariel Audisio, en plena lucha en un cruce, recibió un cabezazo y terminó con fractura en el tabique nasal. “Es parte de lo que hacemos” dijo Alejandra Fasciotti, instructora, competidora y esposa de Alejandro Vera. “En el caso de Ramito le pusieron yeso en seguida y Ariel se está haciendo los estudios”. Con respecto a otros resultados dijo que Aarón Camejo salió 3° en lucha.

Leandro Goria, un campeón con todas las letras.

A pesar de haber dejado todo, los más grandes ganaron una ronda y poco a poco fueron eliminados por la cantidad de participantes: Ariel Audisio, Leandro Fasciotti, Rodrigo Mansilla, Rubén Mansilla, Ignacio Melian, Gastón Oyarzo.

Sabor especial

En el caso de Leandro Goria, la historia fue diferente, soñada, esperada y disfrutada: “Su final fue televisada, fue sorprendente cómo planteó la pelea, con Alejandro Vera como instructor. Se enfrentó al mismo rival con el que le tocó perder el mundial, Bruno Bianchi. Esta realmente fue su revancha y ganó con gran categoría”. Tal y como pudo verse en la transmisión Alejandro Vera festejó desatando la angustia contenida, la hinchada santacruceña se hizo notar desde la tribuna, con gritos, cantos y aplausos todos haciendo foco en Leandro. “Teníamos a todos a favor. Eso fue genial”. La victoria tuvo un sabor especial por los años que viene entrenando sin esponsor, tuvo que viajar en colectivo llegó, fue a la ceremonia de pesaje y a competir.

5° Dan

En su caso particular, el viernes le tocó rendir con el maestro Galarraga para 5° dan: “A pesar del tiempo de preparación en lo que es formas, me costó mucho este examen más que nada en la práctica de rotura pero me fue re bien. Es una categoría alta e importante”.

Exámenes para el fin de semana

Sobre la última actividad prevista, es para el examen del viernes, sábado y domingo. El martes llega el maestro Guimaraez, director de la escuela junto con la de los directores asociados con la escuela del sabonin Alejandro Mellones harán un encuentro con todos los alumnos para compartir una máster clase con el maestro. “La llegada del maestro es muy importante para nosotros porque no todos tienen la oportunidad de viajar y disfrutar de sus enseñanzas. Será en dos etapas, una para los más chicos y otra para los más grandes”.

Reconoció que cierran un año más que positivo en lo deportivo y en lo personal porque la operación e Alejandro en su columna, ha tenido una recuperación que alegra a todos los que lo conocen. El 2020 los tendrá pensando en el Sudamericano en Salta, los selectivos para el mundial de Holanda. Para finalizar expresó: “Ojalá el año que viene contemos con más apoyo, no pedimos nada gratis pero sí un poco más de respaldo porque dejamos bien en alto no solo a la escuela sino a la ciudad y la provincia”.