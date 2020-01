La Opinión Austral dialogó con el joven amenazado durante un robo a mano armada en el kiosco de calle Chile, cerca del cementerio de Río Gallegos: “Me apuntaron con el fierro (sic) y me preguntaban si se podían llevar un par de atados mientras los agarraban”, dijo el empleado del kiosco, que agregó que “los pibes parecían tranquilos”.

“Ya me habían robado antes, pero era que agarraban una cerveza y salían corriendo. Nunca me habían apuntado con un fierro a la cabeza“, relató el joven a LOA, todavía consternado por el mal momento. “Les dije que se lleven todo y cuando abrieron la caja me dijeron que había sido un buen día”, agregó.

En la tarde de ayer, y un poco más calmado, el muchacho dijo sentir impotencia por lo sucedido, pero que “menos mal no me hice el héroe, jamás me pasaría eso por la cabeza”.

