El Tribunal Oral Federal 7 ordenó la libertad del ex ministro en la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dispuso en la noche de este viernes la libertad del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el marco de la causa de los Cuadernos y aunque dejará el Penal de Ezeiza seguirá luego bajo prisión domiciliaria dictada en el caso conocido como Río Turbio, informaron fuentes judiciales.

Hace instantes, en comunicación con A 24, el ex Ministro sostuvo: «No quiero hablar demasiado, yo todavía no he sido notificado, salvo por mis abogados telefónicamente.» «Iría a mi casa con prisión domiciliaria.» «No era huelga de hambre, dejé de recibir los alimentos del Servicio Penitenciario Federal, solamente ingiero los que me traen mi familia.» «Técnicamente no es huelga de hambre, es una medida de protesta y de reclamo a partir de no recibir los alimentos que suministra el servicio, obviamente era una medida que se iba a profundizar en la medida que el Tribunal Oral Federal 7 cumpliera el artículo 210 del código procesal penal de la nación, que fue reinterpretado, analizado y resuelto.»