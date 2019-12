El Tribunal volvió a rechazar pedido de Cristina Fernández que declara sobre la obra pública sin cámaras

Los jueces del TOF 2 volvieron a rechazar la posibilidad de transmitir en directo la declaración como había solicitado la ex mandataria nacional al recordar que al inicio del proceso se fijaron las etapas que serían transmitidas y en esa lista no estaban las indagatorias de los acusados.

En tanto, Rodrigo Giménez Uriburu consideró que debía hacerse lugar al reclamo de la vicepresidenta electa debido a la “gran trascendencia” del debate, pero quedó en minoría.

Esta mañana la presidenta volvió a presentar un escrito a través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, sin éxito.

Por eso, esta mañana la presidenta ingresó al Tribunal y declaraba sobre la causa a la que calificó como una caso paradigmático de Lawfare.

Con la indagatoria de la ex presidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.

La investigación judicial se inició por una denuncia del ex ministro de Energía y ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, a las empresas de Lázaro Báez.

Según concluyó el juez de primera instancia Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral, de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2004-2015, 51 se contrataron, por un monto de 46.000 millones de pesos, con empresas relacionadas con Báez.

Además de la ex presidenta Cristina Férnádez de Kirchner, están acusados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, el ex funcionario de Vialidad Nelson Periotti, el primo de Néstor Kirchner Santiago Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y los ex miembros de Vialidad Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.

A Cristina se le imputa haber liderado una asociación ilícita.