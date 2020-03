Lo manifestó Vanesa, la madre de la adolescente que fue violada en su niñez y que ahora teme por la posible libertad del abusador. En diálogo con LU12 comentó que su hija posee ataques de pánico y teme por su integridad física y psicológica.

En su edición de ayer, La Opinión Austral daba cuenta de la angustiante situación que le está tocando atravesar a una madre y su hija, ante las posibles salidas transitorias que obtendría el violador de la menor de edad.

El caso tiene como condenado y a la espera de las pericias psicológicas para ver si está apto para acogerse al beneficio o no, a un hombre apellidado Porcel. En 2016, fue condenado por el delito de “abuso sexual agravado por el acceso carnal, por resultar un grave daño mental de la víctima, por ser encargado de la guarda y por la convivencia preexistente” a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

Ahora, próximo a cumplir la mitad de la condena, podría acogerse a las salidas transitorias y esto, llenó de preocupación a la víctima y su madre, dado que trabajaría en cercanías al domicilio de la joven, hoy de 16 años de edad. Esto, en el hipotético caso de que las autoridades den el visto bueno a su requerimiento.

La madre de la víctima, Vanesa, habló ayer con el programa “No tan Temprano” de Radio LU12 AM680. Contó cómo fue que ambas se enteraron de esta novedad. “Mi hija cuando le dijeron eso me escribió el lunes temprano y me dijo, ‘mamá, tengo malas noticias, le van a dar salidas transitorias’”.

“Mi terror más grande no es que le haga algo, no creo que sea tan estúpido para hacerlo, le van a poner una restricción para la víctima”, agregó y sostuvo: “El tema es lo que vaya a hacer ella. Quedó en un estado muy mal psicológicamente porque estos hechos ocurrieron desde que tenía 5 años”.

Es de recordar que, tal como lo informara este medio, el abuso con acceso carnal se perpetró cuando la niña tenía entre 9 y 10 años de edad, pero antes de eso, el condenado practicaba tocamientos, lo que tipifica como abuso sexual simple.

“No es que fue solamente una sola vez. La violación fue cuando tenía entre 9 y 10 años, antes la tocaba. Estos traumas le dejaron secuelas de ataques de pánico y ansiedad. No puede estar en el arreo a la bandera porque al haber tanta gente le falta el aire”, comentó Vanesa.

“Ya que le dieron 8 años, una pena mínima, que no va a devolvernos nada a nosotros. Que los cumpla todos, donde sea, pero que no salga a la calle. Y si sale, que se tenga que ir de la ciudad”, expresó la madre de la víctima al asegurar que “no es justo que me tenga que escapar yo de Río Gallegos para no cruzarme a él o a su familia”.

“¿El violador tiene más derechos que la víctima?”, se preguntó indignada al señalar que tendrá una audiencia próximamente con el juez, el 18 de marzo. Contó que ella deberá pedir una restricción paralela para su persona y sus otras hijas, mientras que la adolescente abusada por Porcel deberá hacer otra por su cuenta.