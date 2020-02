Emotivas palabras del padre de Darío Daniel Dornell hacia el amigo de su hijo, quien lo mató de una puñalada. La Justicia entiende que no hubo dolo y no quiso asesinarlo. Estaban molestándose entre sí, este “se calentó” y lo punteó en el torso, con la mala fortuna de cortar una arteria y provocar que muriera desangrado.

En la noche del pasado lunes un joven de 14 años murió de una puñalada en el abdomen en Gobernador Gregores. Fue identificado como Darío Daniel Dornell. Quien lo atacó era un amigo suyo, JDO (13). La Opinión Austral pudo conocer que para la Justicia el menor de edad no tuvo intención de matarlo, es decir, no hubo dolo. La causa cayó en manos del juzgado de Puerto Santa Cruz.

Más allá de que por su edad es inimputable, las autoridades entienden que se trató de un accidente. Según los testimonios recopilados (principalmente de los amigos de ambos), todo se desencadenó tras un juego de chicos. Estaban molestándose entre sí y JDO “se calentó” con Dornell y le dio un puntazo en el abdomen, con la mala fortuna de cortar una arteria. El muchacho murió desangrado.

Movilización pidiendo justicia

La comunidad gregorense realizó una marcha el martes. La movilización fue desde la Municipalidad (a metros nada más ocurrió la tragedia) hasta la comisaría local, para pedir justicia. El joven Dornell iba a la Escuela Agropecuaria y la institución suspendió las actividades por el día. Ayer fue el velatorio.

El papá de Darío, Samuel Dornell, realizó un emotivo posteo en su Facebook. Agradeció por el apoyo y le envió un mensaje a JDO. “Al pibe que mató a mi hijo sólo quiero preguntarle por qué hizo eso, se olvidó las veces que estuvo en mi casa…”.

“Pero sabes una cosa -continuó-, te perdono, porque yo no soy nadie para condenar y sólo así sentiré la paz en mi alma”.

El mensaje completo de Samuel Dornell

Quiero agradecer a toda la comunidad de Gregores por el apoyo, a todos aquellos que se pusieron a disposición de nuestra familia y a los que estuvieron en todo momento junto a nosotros, gracias. Al pibe que mató a mi hijo sólo quiero preguntarle por qué hizo eso, se olvidó las veces que estuvo en mi casa tomando mate, escuchando música, ocupando mis herramientas para arreglar algunas cosas de su auto con ‘Dani’ y sus amigos, pero sabés una cosa, te perdono, porque yo no soy no soy nadie para condenar y sólo así sentiré la paz en mi alma.

Como papá me siento destruido y al papá del chico pedirle perdón si por ahí fue ofendido por algún comentario, porque uno nunca cría a un hijo para que sea asesino, siempre queremos lo mejor. Queremos darle todo, que no pasen por lo que nosotros pasamos cuando éramos chicos. De mi parte, le pido disculpas por algún comentario fuera de lugar porque todo lo que hagamos o lo que digamos no me va a devolver la vida de mi hijo. Y para vos, ‘Dani’, pedirte perdón si no pude estar a tu lado en los momentos difíciles, porque siempre estamos pensando en el trabajo o cómo pagar las boletas de gas y nos olvidamos de nuestros hijos, perdón hijo, perdón.