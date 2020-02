El viento sigue siendo un factor más en el folclore sureño. Por la intensidad de sus ráfagas, algunos partidos programados debieron ser reprogramados. En cancha de tierra de los viales se jugaron 4 partidos de la Primera D. Hubo victorias, derrotas y empates.

La dirigencia de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, aprovechó el último feriado de Carnaval, para que los equipos de la categoría Primera D puedan completar los cruces pendientes de la 17ª fecha. El punto de encuentro fue en la cancha con piso de tierra del club Vial.

Espartano y Atlético Salta igualaron 1 a 1. Foto: (José Silva).

En primer término Juventud Unida se impuso a Villa Mitre por 3 a 2, más tarde se produjo el primer empate de la jornada entre Deportivo Junior y Villareal por 1 a 1.

A continuación Espartano y Atlético Salta, dividieron esfuerzo, buscaron el arco y terminaron el cruce en un salomónico empate a un gol por arco.

Al cierre de la presente edición jugaban Defensores del Sur y 23 de Agosto, partido que terminó en victoria para los del Sur por 3 a 0.

En esta categoría Mineiro sigue siendo el líder pues de 17 partidos ganó 11 lo que les significa una cuenta personal con 37 unidades. El segundo escalón lo ocupa Espartano con 10 victorias en 17 fechas y un total de 33 ‘porotos’ en la lata, la misma cantidad que ostenta Gas Aike luego de 18 fechas y 9 festejos. Deportivo Junior jugó 17 cotejos y obtuvo 9 victorias por lo que la cuenta cierra en 31 puntos. Con 30 se encuentran Fénix y Arco Iris. Un poco más abajo en la tabla está Defensores del Sur con 28 unidades como resultado de 9 victorias en 16 presentaciones por lo que anoche necesitaba ganar para mejorar su performance en esta temporada 2019 – 2020 del torneo que organiza y fiscaliza la AIFB.

Los equipos que cierran las posiciones en los puestos 20° y 21° respectivamente son los de Bet El con 15 puntos en 17 partidos y Deportivo Caly con 11 luego de la misma cantidad de presentaciones. Nadie puede confiarse, el afán por subir de categoría condiciona al resto y los obliga a elaborar un proyecto de pretemporada acorde a las pretensiones. El juego entre equipos de barrio cobró desde hace unos años un nivel importante, muchos jugadores federados prefirieron sumarse con la intensión de jugar más partidos por temporada. No sorprende, a quienes habitualmente acuden a los campos de juego, encontrar caras reconocidas por su trayectoria en elencos que han representado a la capital en Torneos Federales mostrando su talento y vigencia.

A la propuesta deportiva se suma la cantidad de aficionados que se acerca a todas las canchas con la intensión de seguir la campaña de sus elencos favoritos. Familias completas acompañan cada minuto de juego, alienta y aplaude. El ambiente es por demás entretenido y no hay jornada en la que el público no asista para no perder detalle de cada presentación. Más de 80 equipos de Primera disputan en cada presentación los 3 puntos en juego. A la temporada le queda poco para entrar en el recta final que ofrece el octogonal y posterior cuadrangular con semifinales y finales imperdibles.