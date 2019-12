Empezó mal con Aranguren y terminó en escándalo con Garade

A días de dejar el gobierno, el macrismo intentó desarmar el Consejo Federal de Energía del que participa Santa Cruz. El presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, contó qué pasó en la última reunión y repasó el ‘fracaso’ de la política energética de Cambiemos. “Macri va a quedar como el único presidente que no hizo un solo kilómetro de red”, aseguró.

*Por Sara Delgado

Santa Cruz tiene dos representantes en el mercado eléctrico, que son Luis Barletta y el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Lucio Tamburo.

La semana pasada, durante la última reunión del Consejo Federal al que asistieron representantes de todas las provincias, el secretario de Energía de la Nación, Juan Garade, intentó exponer los ‘logros’ de la alianza Cambiemos y hacer gala del federalismo en materia energética durante estos cuatro años, pero no pudo avanzar en su alocución y terminó yéndose en medio de insultos.

“Macri va a quedar como el único presidente que no hizo un solo kilómetro de red, solamente te encontrabas todos los días con resoluciones inconsultas que en todos los casos afectaron a Santa Cruz”, dijo Tamburo a La Opinión Austral.

Por estos días, el macrismo emitió una serie de resoluciones más, entre ellas una que desarticula el Consejo Federal de Energía, que fue creado hace seis décadas.

“Esto empezó mal y terminó peor. Todos los años del macrismo fueron los peores de la historia del mercado eléctrico, y en todo este tiempo Santa Cruz defendió el federalismo, por eso estamos pidiendo la derogación plena de las últimas resoluciones para volver a retomar el diálogo por las obras que nos paralizaron”, advirtió el funcionario.

Aranguren, uno de los grandes responsables del descalabro energético argentino.

Tamburo asegura que el macrismo quiso romper el Consejo Federal para designar cargos y quitarle poder a Alberto Fernández, pero “este es un organismo impecable, intachable, no maneja los fondos ni las licitaciones, sino las políticas para el beneficio de todos, de ahí se resolvieron las represas, la línea de 500, todo el anillado y las obras”, recordó.

En este sentido, el funcionario aseguró que la alianza Cambiemos “está queriendo escribir un libro blanco, pero del mercado eléctrico no pueden escribir un solo renglón, no hay nada para mostrar”.

Durante la era macrista, la política energética giró en torno a la maximización de las ganancias de un puñado de empresas y sacó el servicio eléctrico del ámbito del derecho humano. “Fíjense lo que pasó con Caputo: ninguna empresa puede tener acciones en generación, transporte y distribución, eso está en una ley que se hizo en los ‘90, sin embargo, el amigo del presidente tiene el monopolio de todo eso. Un papelón”, lamentó Tamburo.

“Macri va a quedar como el único presidente que no hizo un solo kilómetro de red”

Una de las resoluciones que intentaron tras el histórico apagón del Día del Padre, fue multar a las provincias. SPSE judicializó el asunto y no pagó, como tampoco lo hizo ninguna otra provincia.

“Cómo puede ser que todavía no hayan resuelto que un presidente dejó sin luz a tres países y nadie hace nada, habiendo denuncias, los daños y perjuicios que tuvo SPSE son millonarios, hicimos presentaciones, pero nadie da curso”, manifestó.

Perincioli se agarra la cabeza

El Gobierno Nacional va a ser recordado también por sus tarifazos. Cuando asumió Alicia Kirchner en 2016, la primera factura que le pagó a Cammesa por la energía para Santa Cruz fue de $ 5 millones, y al día de hoy la última que se pagó fue de $ 165 millones. Es decir, hubo un aumento del 2.300%, sin contar con que se pagó la deuda contraída durante la gestión de Daniel Peralta.

“Cada vez que llega la factura de Cammesa, Perincioli se agarra la cabeza”, dijo Tamburo sobre el ministro de Economía.

Nada que ver con los molinos

Por otra parte, uno de los ejes que suele exhibir el macrismo en materia energética son los parques eólicos. Santa Cruz tiene tres bajo la órbita del poder central, pero en los que no tiene ninguna injerencia, sin embargo “la matriz eólica hoy ocupa el 5% del país, es importante que se comience con esto, pero la provincia no participa en nada. Lo hicieron con programas de financiamiento con las empresas y Macri está denunciado porque son negociados. No nos dan energía. Parece importante por el marketing, pero nosotros dependemos del gas, petróleo y lo hidráulico, de Atucha con aporte de energía nuclear y recién en cuarto lugar aparecen los molinos eólicos”.

Actualmente las únicas obras eléctricas en pie son la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica para incorporar a Perito Moreno y Los Antiguos al Sistema Argentino de Interconexión y la línea de 132 en Pico Truncado, en ambos casos financiada por el Gobierno de la provincia.