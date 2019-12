Empresas: Sostienen que no se cumple el cupo laboral de mujeres

Ayer se conmemoró el Día del Ama de Casa en nuestro país. Estrella Cortés, titular del Sindicato de Amas de Casa, indicó que en nuestra provincia notan que no se cumple el cupo laboral de mujeres en empresas privadas y petroleras. Este año, a nivel nacional, lucharán por la Ley de Jubilación de Amas de Casa.

Cada 1 de diciembre se celebra el Día del Ama de Casa a nivel nacional. El Sindicato se fundó en 1983, para lograr el reconocimiento económico y social por el trabajo de todos los días que realizan las amas de casa en cada hogar.

Sector privado en deuda

Estrella Cortés, titular de SACRA Santa Cruz, indicó cómo es la situación laboral de las mujeres en nuestra provincia desde la perspectiva del sindicato. Sostuvo, en principio, que no se cumple el cupo laboral en el sector privado; caso contrario ocurre con la administración pública, donde entienden que la situación es equitativa.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Cortés indicó: “En todos los ámbitos no se cumple el cupo de la mujer, sí en la parte administrativa de la provincia, pero cuando hablamos de un empleo en parte de empresas privadas o petroleras, sabemos que no se cumple, realmente no tenemos muchas mujeres en cantidad representativa”.

Agregó a ello que no se trata de que no estén capacitadas para las tareas y que, si bien hay un avance, aún persisten determinados trabajos que son, usualmente, asignados a varones y otros a mujeres.

“Por ejemplo, en el cuidado de las personas faltan hombres, porque la mayoría son mujeres. Hay cuestiones que como sociedad debemos darnos un balance, porque hay tareas que pueden hacer tanto mujeres como hombres”, ejemplificó Cortés.

«De a poco vamos conociendo donde hacer los reclamos»

La titular de SACRA resaltó que como mujeres se van “adaptando, educando y sabiendo dónde tenemos que ir a hacer los reclamos” y agregó que “quizás si te juntás en una esquina a pedir algo, no te ven, entonces nosotras vamos adonde corresponde reclamar en toda la provincia, y dimos la lucha en todos lados”.

Cortés reiteró: “Dimos la batalla donde teníamos que darla, en el Concejo Deliberante, pidiendo apoyo en la Cámara de Diputados. Esto lo hicimos en toda la provincia, porque entendemos que las mujeres somos un pilar fundamental”.

Ley de Jubilación de Amas de Casa

Asimismo, dialogó sobre los objetivos para el año entrante a nivel nacional, con un Gobierno al cual apoyarán desde SACRA Santa Cruz, persiguiendo la Ley de Jubilación de Amas de Casa.

En tanto, desde la agrupación de amas de casa realizaron un balance, reflexión y análisis de la lucha que llevan adelante las mujeres y señalaron: “Las amas de casa somos militantes de los valores y la educación en nuestros hogares, por lo tanto, pensamos como trabajadoras que luchamos por una obra social y una organización sindical de las amas de casa”.