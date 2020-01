Libertad tuvo mucha más fe que Hispano y tras un eterno primer tiempo, a poco del final terminó ganando por 78 a 73. Los del sur llegaron a sacar 10 puntos de diferencia ante un rival que erró más de 18 tiros libres. Se confiaron y perdieron. Los mejores del tercer cuarto fueron Aprea y Mansilla, que anotó 20 puntos.

Cuando todo señalaba el cartel de la ‘V’ para los celestes, los de Bianchelli finalmente terminaron perdiendo el tercer partido de la gira. Libertad de Sunchales es otro que da pelea por escalar posiciones y salir de la parte oscura de la tabla. El goleo inicial fue bajísimo, no por el trabajo defensivo exclusivamente, sino por los errores y la falta de puntería en ambos elencos. Bianchelli metió a su quinteto favorito: Paletta, Barlow, Hure, Keshinro y Mansilla. Saborido se afirmó en los extranjeros y refuerzos: Lugli, Battlee, Alonso, Torres y Yarbrough.

El contador no se movía, lo empataron en 4, luego en 10 y más adelante en 12, para cerrar en 13 para el local por 15 para la visita.

Barreiro ingresó en el segundo cuarto y lo hizo no tan no sólo por sus 2,03 metros de altura, sino por su agilidad y predisposición a buscar cuanto balón se le cruzara. Aprea también entró para anotar y elevar la cuenta. En Libertad, la defensa se echó una siesta para que los pingüinos hicieran una diferencia y llegaran al 24 por 16 arriba. Libertad seguía errando tiros libres, pero Hispano erró triples y dobles. El Celeste llegaba cerca del aro, pero no aseguraba cuando intentaba desde lejos, en lugar de buscar la manera de penetrar y embocar. Los técnicos no la pasaron bien, ambos se veían preocupados y, por momentos, molestos y con razón. El espectáculo aburrido del inicio tuvo continuidad y todo hacía prever que seguiría así. Ni los relatores pudieron alentar el juego de bajo nivel. Barlow desaparecía del juego, fue una sombra, lejos de tanto hecho y demostrado, a punto tal de convertirse en la esperanza para el equipo que necesita ganar de una buena vez y sin discusiones.

El segundo cuarto terminó en 30 para el local por 32 para la visita. En el tercer cuarto, las figuras de Hispano fueron Aprea y Mansilla, que jugaron en forma tal que los puntos parecían cosa fácil de hacer. Cerrando el parcial, Hispano llevaba la delantera con 54 sobre los 50 de los de Sunchales.

Con pocas jugadas, los dueños de casa se pusieron al frente por 57 a 54, luego 67 a 58 y contando.

Fyneli se topó con Hure, que terminó en el suelo y al incorporarse se notó el corte debajo de su ojo derecho, por lo que tuvo que salir de la cancha para recibir atención.

Bianchelli pegó carpetazos en la mesa cuando Barlow pecó de confiado y quiso embocar de a 3, a pesar de contar con tiempo suficiente para intentar una jugada elaborada o colectiva. Jugar en equipo, jugar para el equipo, parece cosa dificultosa por momentos para el extranjero.

La situación dio un vuelco y Libertad se puso 74 por 71, llegando a los 26 puntos sólo en este parcial. Estaban 76 a 73 con pelota para Hispano, pero la perdieron, no solo el balón, sino los segundos de importancia, esos en los que la duda se come crudos a muchos. Con una falta sobre Alonso, el jovencito fue a zona de libre y con embocar uno le dio respiro a su equipo, que terminó ganando por 78 a 63.

Fin de otro angustioso partido donde Hispano se llevó la peor parte. Mañana jugará de nuevo, esta vez ante Platense y, si Dios quiere y los planetas se alinean, cerrarán la gira con una victoria.