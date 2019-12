«En marzo ya tiene que estar funcionando», dijo el nuevo director de Cultura de Río Gallegos

El nuevo director de Cultura del Municipio de Río Gallegos, Maximiliano Pisani aseguró a La Opinión Austral que encontró su área «muy abandonada» y con «mucho por hacer”.

Por ello, se puso en contacto inmediatamente con artistas locales; “no solamente con bandas, también muchos fotógrafos y ballets de danza, por ejemplo”.

Adelantó que están “tratando de darle lugar a la Sala Futura, que pertenece a Desarrollo Comunitario, la idea es reactivarla para que pueda ser utilizada y puedan hacer sus exhibiciones, ferias y demás”.

Pero además, Pisani se refirió al Teatro Municipal “Héctor Marinero”, teniendo en cuenta que la anterior gestión había asegurado que estaría listo antes de los festejos del Paseo 134 Aniversario de Río Gallegos, pero no será así.

“Ojalá podamos tenerlo cuanto antes, es una deuda muy grande con la sociedad, había rumores de que para el aniversario ya iba a estar inaugurado, para poder darle funcionamiento durante los festejos, pero no llegamos, no es que falte mucho, falta lo locatario y algunos otros detalles del interior del teatro, no tenemos todavía fecha estimada, pero en marzo ya tiene que estar funcionando”, aseguró el director.