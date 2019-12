En rueda de prensa, Grasso desglosó a su equipo de trabajo

Una vez culminado el discurso Pablo Grasso comentó en Rueda de Prensa el porqué de la elección de cada uno de los integrantes de su Gabinete. Allí, él nuevo Intendente de la ciudad explicó y desgloso que espera y cuáles son sus aspiraciones con los nombramientos de dichos funcionarios y funcionarias.

Se trata de un gabinete ampliado, ya que por ejemplo, el Municipio tendrá a partir de esta gestión el área de producción e industria.

Lanesan en Producción, Chalub en Niñez y Vásquez en Desarrollo Humano

Al respecto Pablo Grasso, en diálogo con la prensa sostuvo que “Para el área de Producción e Industria, hemos designado a Moira Lanesan y la función básicamente será la de integrar el Estado con la Industria y el fomento del comercio local”. En el caso la Doctora Julia Chalub, “la elegimos porque es alguien que realmente muestra pasión por el área de Niñez, Familia y Adolescencia junto con lo que es la política de prevención y de género, es un área sensible donde no existen vacaciones, las problemáticas van a ser constantes y más allá de la Feria Judicial, el estado tiene que estar presente en lo que respecta a la vulnerabilidad social de los jóvenes, niños y adolescentes”. Luego hemos elegido a Alejandra (Vásquez), “ya hemos trabajado juntos cuando estuve cinco meses en el Municipio, conoce muy bien la Secretaría de Desarrollo Humano para la cual la he convocado, es una persona altamente formada que conoce a la perfección cual es el trabajo que necesitamos llevar adelante, teniendo en cuenta las problemáticas existentes y necesitamos tener una política de integración y promoción del deporte”.

El Vice Gobernador Saliente, (González), el Vice entrante, (Quiroga) y la Gobernadora Alicia Kirchner durante la asunción del Intendente Grasso. Foto: (Mirta Velásquez).

Picuntureo en la Coordinación Ejecutiva y Robles en la Secretaría de Hacienda

Luego agregó que, “cuento con Claudia Picuntureo, en el área de Coordinación Ejecutiva, ella es la que organiza todo lo que nosotros llevamos adelante, tanto en la parte política como social y tendrá la responsabilidad de escuchar e integrar a cada uno de los órganos nacionales, provinciales, como también a las diferentes organizaciones sociales de nuestro medio, por lo tanto con ella tenemos un importante desafío, pero los que la conocen saben de su pasión por el trabajo”. Otra persona con mucha experiencia que hemos convocado es a Diego Robles, para integrar la Secretaría de Hacienda, “Diego es una persona joven, confío en su gran profesionalismo, lo conozco de hace muchos años , ha pasado por cargos realmente muy importantes como lo fue su paso por la CSS y ni más ni menos que el Ministerio de Economía pero que me demostró que tenía unas ganas tremendas de sacar adelante el Municipio, dentro de una situación muy pero muy complicada por como esta hoy el Municipio, pero ya hemos estado trabajando respecto a 3 o 4 políticas tributarias. Vamos a cumplir con lo dicho en campaña de no aumentar los impuestos, pero si comenzar a dialogar las distintas políticas tributarias para lograr poner al Municipio al servicio de la gente, nosotros haremos lo imposible para que cada peso que ingrese al municipio sea destinado a mejorar la calidad de vida de nuestra población”.

Mansilla en Gobierno y Cabezas en Legal y Técnica

Respecto a la designación de Celina Mansilla, nueva Secretaria de Gobierno, “quiero decir que la hemos sorprendido ya que se enteró ayer, estuvimos charlando un largo rato con ella y lo que vamos a hacer es explicar, contarle a la población que tiene que saber , el porqué de cada una de las medidas que tomamos, debemos tener la sabiduría de poder explicarle a la ciudadanía porque tomamos las decisiones que nos van a tocar tomar y creo que Celina es una persona totalmente capaz y que se ha formado en la política acompañando a la Gobernadora Alicia Kirchner durante mucho tiempo y creemos que es la persona indicada dicho cargo”. Luego explicó que convocó al Doctor Jorge Cabezas para el área de Secretaría de Legal y Técnica, “porque le tengo una confianza extrema ya que me acompaña desde que yo era muy joven y conoce a la perfección la impronta y las ganas que tenemos de transformar nuestra ciudad”.

Los concejales electos , presentes en la asunción del nuevo Intendente. Foto: (M. Velásquez).

Otín en Obras Públicas

Lucas Otín nos va a acompañar en la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo; “a él me lo recomendaron para trabajar conmigo en el IDUV, rápidamente fue ganándose diversos lugares, yo tenía el pedido de Alicia que no toque a nadie del Instituto, pero le pedí por él y rápidamente nos pusimos de acuerdo para dejar en su lugar a una compañera muy competente. Lucas ha estado trabajando durante todo este tiempo en el Desarrollo Urbanístico de nuestra ciudad para poder tener un plan estratégico, nosotros sabemos que el Municipio hoy cuenta con 900 calles de ripio y para poder comenzar a trabajar en eso necesitamos el equipamiento, es por eso que creo que nos queda un largo y lindo desafío por delante”.

“Este es el equipo que está a la cabeza, luego tenemos a otros compañeros y compañeras que ya irán conociendo paulatinamente en diversos sectores del Municipio comentó un agradecido y emocionado Pablo Grasso”.