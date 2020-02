En la fecha de verano de RMC Buenos Aires, el piloto de El Calafate giró y fue uno de los protagonistas de la Micro Max. En la competencia, que se disputó en el kartódromo de Zárate, Levati logró el tercer puesto.

En el kartódromo “Ciudad de Zárate”, en Zárate, el piloto santacruceño Thiago Levati corrió el Torneo de Verano de RMC Buenos Aires. Desde los primeros entrenamientos, bajo un intenso calor, el calafateño se mostró sumamente competitivo y en la etapa clasificatoria logró sostenerse entre los líderes, obteniendo el segundo lugar para partir en la serie.

En esa etapa, tras una intensa disputa de puestos, logró alzarse con la victoria, demostrando todo su potencial.

En la carrera final, partiendo al mando del lote, soportó hasta donde pudo el insistente acoso del resto de sus escoltas. Luego de los primeros giros, los intercambios de posiciones se hicieron constantes y Thiago se afirmó en la segunda colocación, a partir de lo cual nada le fue sencillo. Los permanentes sobrepasos en la puja por prevalecer en los lugares de podio lo llevaron a desplegar todas sus dotes conductivas, las que, a pesar del receso de 2019, demostró intactas. Sobre el cierre, en una lucha intensa, se quedó definitivamente con la condición de escolta del líder, asegurándose el segundo escalón del podio de la divisional Micro Max.

Luego de este promisorio debut en la temporada 2020 de Rotax, manifestó que “estamos felices porque volvimos al karting. Empezamos muy bien este fin de semana. Clasificamos terceros, a nada de la punta. En la largada de la serie tuvimos un choque con Díaz y por eso le pegué a Pedrito (Mariezcurrena). Pude seguir y ganarla. En la final, estuve primero casi toda la carrera, hasta que Díaz se me tira y me pasan cinco autos. Remonté y quedé tercero. Cuando lo quise pasar a Díaz, me empezó a apretar y tuve que ir por el pasto. Dentro de todo, terminamos muy bien, con podio. Me voy conforme”.

“Quiero agradecer a toda mi familia, a mis papás, a mis abuelos, al equipo LGuimard, a Leandro y a todos los sponsors: YPF, Mercado Emma, Municipalidad de El Calafate, Mamani Construcciones, Escapes Ale, Pietros Café, Juguetería Sorpresa, Maderera El Paraíso, De Pe a Pa y Hotel Sierra Nevada”.

La labor desplegada en esta fecha ilusiona al piloto en la búsqueda de un lugar en la delegación argentina para las Grand Finals Rotax de este año, en Emiratos Árabes Unidos. La apertura del torneo anual de RMC Buenos Aires será el fin de semana del 7 y 8 de marzo, en el escenario zarateño. (Fuente: E-Kart)