A raíz de la polémica que se generó por la demolición de la casa de Don Bosco y 25 de Mayo, Nieves Valles, ahijada de los abuelos Cerra, contó a La Opinión Austral cómo llegaron a la decisión de demoler. Enojada con las manifestaciones sociales de nostalgia, aseguró que la propiedad era inhabitable y el dinero se usó para pagar deudas.

La demolición de “La casa de la abuela Nieves”, ubicada en la esquina de las calles Don Bosco y 25 de Mayo, generó entre los riogalleguenses un fuerte debate y las redes sociales se convirtieron en el escenario de una polémica en la que unos y otros discutían si debía o no demolerse.

Vecinos y vecinas se preguntaban por qué no formaba parte del Patrimonio Histórico, por qué nadie quiso preservar una propiedad que estaba arraigaba en los recuerdos y formaba parte de la identidad de la ciudad.

La realidad es que, más allá de la conservación de su arquitectura, teniendo en cuenta que fue una de las primeras casas de mampostería construidas en Río Gallegos, la propiedad tenía al menos 100 años de antigüedad, sin embargo, por lo único que desde la Municipalidad se pusieron en contacto con sus propietarios, fue para intimarlos por deudas acumuladas.

Para conocer un poco más sobre la situación que llevó a la familia a venderla, aún sabiendo que iba a ser demolida, La Opinión Austral habló con Nieves Valles, la hija adoptiva de los abuelos Cerra.

“Yo nací y me crié en esa casa, soy hermana de crianza de Ricardo Martínez y de los hijos de Victoriano Martínez, María Eugenia y Alejandro, que son los herederos, pero yo legalmente soy la persona apoderada y soy quien vendió la casa y la Chevy”, comenzó su relato Nieves.

Nieves Valles, la ahijada de los abuelos Cerra. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

Sobre los motivos de la decisión, explicó que era imposible mantener la casa porque “había que ponerle algo así como $ 2 millones para restaurarla, era inhabitable y el riesgo era que en cualquier momento la iban a ocupar. Ricardo pasaba todos los días a prender y apagar las luces”.

A eso se sumó que en la gestión de Giubetich los había intimado y “nos iban a embargar los sueldos por las deudas municipales que había. Servicios Públicos nos cobraba alumbrado doble y cloacas también, porque estaba en una esquina, aunque la cloaca era la misma”.

Sobre esa propiedad, la deuda con el Municipio era de $ 40 mil, “no teníamos el dinero para pagarlo ya, así fue como vendimos la Chevy a Miguel, por suerte quedó en muy buenas manos, él le atendía la Chevy al abuelo y con ese dinero fuimos pagando algunas de las deudas que generaba la casa”, contó Nieves.

Pero lo que se debía era mucho más, porque no sólo era la casa en cuestión, había otras tierras también y “era imposible pagar, la abuela falleció en el 2006, a los 81 años, con una jubilación de maestra y una pensión del abuelo que falleció en el ‘93, mínimos ingresos, no le daba para pagar todo y se generaron deudas, heredamos un montón de deudas y había que pagarlas, por eso la determinación de vender, eran 200 lucas de impuestos”, manifestó.

La casa de la discordia, antes de su derrumbe. FOTO: NIEVES VALLES

Una vez que Nieves tuvo la autoridad para gestionar la venta ,“tuvimos la suerte de que la empresa Adrián Lloret la comprara, no pensamos en la historia, más allá de que para nosotros fue terrible, se vendió el año pasado para pagar deudas municipales”, insistió la ahijada de los Cerra.

Para dejar la vivienda en condiciones, Nieves detalló que estuvo dos meses adentro de la casa limpiándola, “sacando cosas viejísimas, con más de 100 años, tengo toneladas de libros, enciclopedias y de revistas que limpié para poder donar y las vamos a llevar a una escuela rural”.

Sobre la venta, aseguró que estuvo todo en regla y fue una decisión muy pensada. “La vendimos normalmente, como corresponde, con los impuestos al día, a un empresario exitoso que le ha dado un gran crecimiento a esta ciudad con sus obras, sabiendo que iba a demolerla para construir un edificio. El escribano Ludueña se ocupó de los papeles”, contó.

Luego subrayó que “para nosotros fue una suerte y más allá de la nostalgia, estamos más que contentos, porque ahora vamos a ver progreso en una esquina fundamental para esta ciudad, no una casa abandonada, nos ponía más tristes verla como estaba, sabiendo que no la podíamos mantener”, lamentó.

“Es fácil opinar a través de las redes sociales”

Con respecto a los comentarios de la sociedad, Nieves se manifestó enojada porque “la gente te juzga, pero no tiene idea, nadie en 15 años, ninguna de esas personas que dicen que tienen nostalgia, vino a preguntar alguna vez si la casa necesitaba algo, eso me enoja mucho, nadie en todos estos años vino a tocar el timbre o a ofrecer, aunque sea, un litro de pintura”.

Con respecto a la declaración de Patrimonio Histórico o no de la propiedad, aseveró que “leí en las redes que nosotros tendríamos que haber gestionado para que se conserve. Yo no tengo nada que gestionar en ningún ente del Estado y nunca nadie vino a tocarme el timbre, si la sociedad estaba tan preocupada o tiene tanta tristeza y tanta nostalgia, se tendrían que haber preocupado hace un tiempo, pasaron muchos años para que ahora haya reclamos sociales”.

La abuela Nieves junto a su ahijada. FOTO: NIEVES VALLES

Y en este sentido, aseguró que “si a la gente le causa nostalgia, ¿qué se yo?, ojalá esto sirva, porque desde las redes es muy fácil opinar, es fácil quejarse atrás de un teléfono, pero no es la forma, a todo el mundo le da tristeza, pero les cuento que a Ricardo Martínez le pudo haber dado un infarto cuando recibió en la gestión anterior la intimación porque le iban a embargar su jubilación”.

De esta manera, quiso poner punto final al debate y “esperemos que esta historia se termine, y que esta nueva gestión le abra todas las puertas a este empresario y no le ponga palos en la rueda” y recordó que “en realidad compró un terreno, no una propiedad, porque había que ponerle mucho dinero, no servía, los pisos estaban deteriorados, había que levantarlos, las ventanas destruidas, había que hacer luz, agua, techos”.

Y, por último, Nieves afirmó sentirse en paz con la decisión, porque “nosotros como familia tenemos mucha nostalgia, pero sabemos internamente que hicimos lo correcto, no nos hicimos millonarios con la venta de la casa, pagamos deudas y ahora dimos vuelta la página, mal estuvimos los años anteriores, con la casa abandonada y el miedo de que en cualquier momento la ocuparan”, finalizó.