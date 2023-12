El impacto del DNU en Santa Cruz. Repercusiones El senador nacional por nuestra provincia José Maria Carambia, en dialogo con el programa La Opinión Radio fue contundente al analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado por el presidente Javier Milei. "El decreto no respeta las instituciones, las leyes que lo conforman tienen que tratarse una por una, no en un paquete que tiene cosas buenas pero que también esconde cosas que no beneficial a la sociedad"

Por La Opinión Austral | 22 de diciembre 2023 · 15:05 hs.