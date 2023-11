PAMI donó un resonador magnético al Centro de Medicina Nuclear: “Tiene una calidad de imagen que no la tiene otros” Gustavo Bórquez, director Ejecutivo del PAMI dialogó con Radio LU12 AM680 tras la presentación del equipamiento en el CENMPA: "Es uno de los tres que hay en el país, es el último lanzamiento de Philips a nivel mundial, es un equipo de alta gama que no usa helio, y tiene una velocidad y una calidad de imagen que no lo tienen otros equipos", valoró.

Por La Opinión Austral | 14 de noviembre 2023 · 15:05 hs.