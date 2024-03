“Un desastre que no me lo voy a borrar en mi vida”: Propietaria denuncia destrozos en un alquiler en El Calafate Se trata de la propietaria Mónica Pérez, vecina de Río Gallegos, que alquiló una vivienda en El Calafate. "Alquilé un departamento en febrero y cuando volví en octubre me encontré con un desastre", contó la damnificada y agregó que las denuncias ya están hechas.

Por La Opinión Austral | 21 de marzo 2024 · 17:05 hs.