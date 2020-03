Un chofer de camiones, se comunicó con LU12 AM680 para contar la situación por la que atraviesa en momento en el que los controles son exhaustivos por los cierres en los pasos por prevención del coronavirus: “Estoy camino a Río Grande, pasando la frontera” indicó. “Por suerte no hay nadie, no anda nadie. El problema lo tenemos cuando vamos hacia el norte”.

Al consultarlo sobre las razones que les dieron para no dejarlos pasar por el punto Ramón Santos, indicó: “Parece que el gobernador o el intendente no quiere que pasen los camiones de noche por Comodoro Rivadavia. El tema son las horas de retraso obligado. Anoche hubo camiones parados por 9 horas”, comentó.

En relación a la rutina normal para esta particular tarea, dijo: “Sabés que el camionero para a las 2:00 o las 3:00, duerme cuando tiene sueño y come cuando tiene hambre”.

Dijo que un colega lo llamó para comentarle que salió a la ruta a las 8:00 y condujo hasta las 21:00 porque no le permitieron seguir. “La gente necesita la mercadería que transportamos. Cuando falta se la agarran con nosotros y lo que hacemos es a voluntad. Puro corazón. A nosotros no nos cuesta nada quedarnos en casa. El sindicato sacó un decreto, con papeles nuevos y entre todos los que ya juntamos como el del psicofísico, BTV, le sumamos los de autorización para transitar por las provincias y así y todo no podemos andar”.

Ante el comentario de que la noche del miércoles el presidente twiteó un ‘gracias a los camioneros por salir a las rutas para permitir que la gente se quede en casa’ opinó: “Ando con una palangana, 20 litros de agua para lavarme al igual que el resto, arriba del camión. No tenemos dónde bañarnos”.

En este punto el relato se direccionó a la situación personal: “Mi señora, mis hijos me piden que me quede en la casa. Uno sale con ganas a trabajar, para llevar lo que la gente necesita, la leche para los chicos y te para cualquiera. Somos profesionales, pagamos un carne, más otros estudios para la habilitación. El camionero paga para ser profesional y no somos respetados”, concluyó Pedro.

Te puede interesar…