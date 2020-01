“Es culpa de Niñez que miró para otro lado y estas son las consecuencias”

Hace minutos se realizó la marcha para pedir justicia por Natasha, Lautaro y Karin, la familia que murió calcinada ayer en el barrio 17 de octubre.



La convocatoria la llevaron adelante los padres de los niños, Juan Gabriel Pacheco padre de Lautaro y Ale Fernández papá de Karin.

Ante el pedido de la familia Schumacher que pedían respeto a la comunidad y que no se llevara adelante la manifestación, un nutrido grupo de familiares y amigos de los padres de los niños se concentraron a los pies de El Gorosito para marchar hasta el juzgado Penal de Caleta Olivia retornando, luego al monumento petrolero.











En diálogo con La Opinión Zona Norte, Juan Gabriel Pacheco manifestó “queremos justicia que lo metan en cana a ese asesino”.

Por su parte, Ale Fernández dijo “esto es culpa de la negligencia de Niñez, en su momento no nos dieron bolilla, miraron para otro lado y acá están las consecuencias. A mi no me dejaban ver a la nena desde que nació, ahora pude conseguir un abogado y tenía audiencia el 23 de enero y justo pasa esto”.











Asimismo, Pacheco sumó “mi situación era la misma que él, tuve que poner abogado. Carlos Linares me ayudo a que lo pueda ver a mi hijito. Me quedé sin trabajo, tuve que hacer otro régimen provisorio y me tenían a las vueltas. Fui varias veces al juzgado de la Familia y se me reían en la cara”.

En los próximos días, los familiares esperan los cuerpos de los niños para darle cristiana sepultura.