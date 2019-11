ESI: “la prevención es responsabilidad de todos”

En el marco de las Jornadas de ESI: Educar en igualdad, se llevó a cabo un encuentro de trabajo dirigido a estudiantes, docentes y auxiliares del IPES, sobre prevención e intervención en situaciones de violencia en la infancia. El abuso sexual y el acoso escolar tomaron protagonismo.

El encuentro, que se realizó el lunes 25 y el martes 26 pasados, en las instalaciones de la EPP N° 1, fue el cierre de las capacitaciones que los referentes del programa de Educación Sexual Integral abordaron en las distintas escuelas durante todo este 2019 y busca ofrecer herramientas teórico prácticas a docentes y futuros educadores.

En diálogo con La Opinión Austral, la Prof. María del Carmen Baños, vicerrectora del IPES, explicó que estas jornadas institucionales están enmarcadas en el programa de Educación Sexual Integral, que se llevan a cabo a nivel nacional con lineamientos y temáticas claras que se van redefiniendo año a año.

Si bien en este 2019 la consigna era Educar en Igualdad y, puntualmente, el desarrollo de la temática tenía que ver con la erradicación y la prevención de la violencia de género, “cuando arrancamos a trabajar apareció fuertemente, además, el interés por la violencia en las infancias”. A raíz de ello, “decidimos abarcar la violencia como tema transversal y ver cómo nos posicionamos frente a ella para intervenir con grupos que son vulnerables, como los son los niños, niñas y adolescentes, y el año que viene vamos a seguir con las violencias de género, particularmente contra la mujer”.

En primer término, se brindó un marco general donde se trabajó desde “el punto de vista de los niños y adolescentes como sujetos de derecho, y desde ahí comenzamos a ver distintas normativas que hay tanto a nivel nacional como jurisdiccional”, detalló la Prof. Baños, “a partir de ahí abrimos esas dos temáticas, el abuso sexual en la infancia y el acoso escolar, con la misma intención, la prevención y la intervención desde nuestro rol de docentes”.

Al respecto, la vicerrectora del IPES contó que son temas que preocupan y ocupan mucho a la comunidad educativa, porque uno no puede prevenir lo que no conoce, “entonces primero hay que ponerle nombre y definir, poder comprender los mecanismos, para después poder intervenir como adultos, porque el docente no se puede hacer el desentendido, ningún adulto debería en realidad”.

Además, aclaró que si bien estamos en un contexto en el que cada vez más niños, niñas, adolescentes y mujeres pueden contar cuando sufren alguna situación de violencia, “también sabemos que a veces las víctimas no pueden hablar del sometimiento que están viviendo, pero hay un montón de signos a los que uno puede prestar atención, que van más allá de la palabra”.

En esta oportunidad las capacitaciones estuvieron cargo de la Mg. Adriana Torea, especializada en cuestiones de familia; el Lic. Rubén Fernández, psicólogo de la Secretaría de Estado de DDHH; la Dra. Carolina Zabala, la abogada a cargo del marco normativo, “y Luisa Storti, nuestra referente institucional del programa ESI, quien de alguna manera estuvo a cargo de organizar las jornadas”.

“Yo participé como directivo y me parece que es interesante porque sin el apoyo de la gestión no podés generar las condiciones para que las cuestiones se den”, afirmó la titular del IPES, quien se manifestó muy contenta con el resultado del encuentro y con muchos proyectos para 2020. “Estos son temas que captan mucho la atención y generan temor, todos por igual tenemos que crear entornos seguros en las escuelas, la prevención es una responsabilidad de todos”.